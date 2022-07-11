https://sputnik-georgia.ru/20220711/shri-lanku-zhdut-prezidentskie-i-parlamentskie-vybory-268389454.html

Шри-Ланку ждут президентские и парламентские выборы

Шри-Ланку ждут президентские и парламентские выборы

Президент Шри-Ланки может уйти в отставку уже 13 июля 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T09:23+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президентские и парламентские выборы на Шри-Ланке пройдут до марта 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на шланкийскую газету Daily Mirror.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.После того, как протестующие захватили дворец президента, Готабайя Раджапакса был эвакуирован. По данным СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете. При этом Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку. Это, по словам спикера парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана, произойдет 13 июля.

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