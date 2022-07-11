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Шри-Ланку ждут президентские и парламентские выборы
Шри-Ланку ждут президентские и парламентские выборы
Президент Шри-Ланки может уйти в отставку уже 13 июля 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T09:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президентские и парламентские выборы на Шри-Ланке пройдут до марта 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на шланкийскую газету Daily Mirror.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.После того, как протестующие захватили дворец президента, Готабайя Раджапакса был эвакуирован. По данным СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете. При этом Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку. Это, по словам спикера парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана, произойдет 13 июля.
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Шри-Ланку ждут президентские и парламентские выборы

09:23 11.07.2022 (обновлено: 09:24 11.07.2022)
© AP Photo / Eranga JayawardenaМужчина из Шри-Ланки реагирует на слезоточивый газ в Коломбо
Мужчина из Шри-Ланки реагирует на слезоточивый газ в Коломбо - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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Президент Шри-Ланки может уйти в отставку уже 13 июля
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президентские и парламентские выборы на Шри-Ланке пройдут до марта 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на шланкийскую газету Daily Mirror.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

"Было принято решение о проведении президентских и парламентских выборов до марта следующего года", - написала газета, сославшись на "высокопоставленные политические источники".

После того, как протестующие захватили дворец президента, Готабайя Раджапакса был эвакуирован. По данным СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете.
При этом Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку. Это, по словам спикера парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана, произойдет 13 июля.
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