https://sputnik-georgia.ru/20220711/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-11-do-17-iyulya-268391140.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 июля

Самый жаркий день в столице Грузии на этой неделе будет в воскресенье 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T09:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 11 июля, в столице ожидается жаркая и солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит 25 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов.Скорость ветра в Тбилиси составит 10-15 м/с – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:36.Во вторник, 12 июля, синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду. Восход солнца будет в 05:36.Минимальная температура воздуха в Тбилиси ночью будет 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 37 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:35.В среду, 13 июля, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 05:37.Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 36 градусов.Скорость ветра составит 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:35.В четверг, 14 июля, погода в столице Грузии сохранится ясной, жаркой и солнечной. Восход солнца будет в 05:38.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градусов, а днем поднимется максимум до 34 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:34.В пятницу, 15 июля, в Тбилиси сохранится жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:38.Минимальная температура воздуха ночью будет 22 градуса, а днем – максимум 36 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:34.В субботу, 16 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:39.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, днем воздух прогреется максимум до 37 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:33.В воскресенье, 17 июля, в столице Грузии погода сохранится жаркой и ясной. Восход солнца будет в 05:40.Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 38 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:32.

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