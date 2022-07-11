https://sputnik-georgia.ru/20220711/tri-pokoleniya---v-tbilisi-proydet-vystavka-gruzinskikh-skulptorov-268401884.html

"Три поколения" – в Тбилиси пройдет выставка грузинских скульпторов

"Три поколения" – в Тбилиси пройдет выставка грузинских скульпторов

Проект посвящен 100-летию Тбилисской государственной академии художеств 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T13:54+0400

2022-07-11T13:54+0400

2022-07-11T14:02+0400

культура

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24794/73/247947303_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b77edfff1fa3474e61dbe52f72f03877.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Международный культурный центре "Муза" примет выставку работ скульпторов трех периодов – 1990-х, 2000-х и 2010-х годов – "Три поколения".Экспозиции пройдут 13-31 июля и в них примут участие 50 скульпторов, окончивших Тбилисскую государственную академию художеств и работающих как в Грузии, так и за рубежом.Цель проекта – продвижение и популяризация современной грузинской скульптуры.Выставка откроется работами скульпторов 1990-х годов. 20 июля гости смогут увидеть произведение 2000-х, а 27 июля – 2010-х годов.В заключительной части проекта состоится публичная лекция об истории грузинской скульптуры и текущих процессах.Проект – цикл выставок грузинских скульпторов новейшего периода – "Три поколения" посвящен 100-летию Тбилисской государственной академии художеств и проводится при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, новости, тбилиси