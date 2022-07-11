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"Три поколения" – в Тбилиси пройдет выставка грузинских скульпторов
"Три поколения" – в Тбилиси пройдет выставка грузинских скульпторов
Проект посвящен 100-летию Тбилисской государственной академии художеств 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T13:54+0400
2022-07-11T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Международный культурный центре "Муза" примет выставку работ скульпторов трех периодов – 1990-х, 2000-х и 2010-х годов – "Три поколения".Экспозиции пройдут 13-31 июля и в них примут участие 50 скульпторов, окончивших Тбилисскую государственную академию художеств и работающих как в Грузии, так и за рубежом.Цель проекта – продвижение и популяризация современной грузинской скульптуры.Выставка откроется работами скульпторов 1990-х годов. 20 июля гости смогут увидеть произведение 2000-х, а 27 июля – 2010-х годов.В заключительной части проекта состоится публичная лекция об истории грузинской скульптуры и текущих процессах.Проект – цикл выставок грузинских скульпторов новейшего периода – "Три поколения" посвящен 100-летию Тбилисской государственной академии художеств и проводится при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.
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"Три поколения" – в Тбилиси пройдет выставка грузинских скульпторов
13:54 11.07.2022 (обновлено: 14:02 11.07.2022)
Проект посвящен 100-летию Тбилисской государственной академии художеств
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Международный культурный центре "Муза" примет выставку работ скульпторов трех периодов – 1990-х, 2000-х и 2010-х годов – "Три поколения".
Экспозиции пройдут 13-31 июля и в них примут участие 50 скульпторов, окончивших Тбилисскую государственную академию художеств и работающих как в Грузии, так и за рубежом.
Цель проекта – продвижение и популяризация современной грузинской скульптуры.
Выставка откроется работами скульпторов 1990-х годов. 20 июля гости смогут увидеть произведение 2000-х, а 27 июля – 2010-х годов.
В заключительной части проекта состоится публичная лекция об истории грузинской скульптуры и текущих процессах.
Проект – цикл выставок грузинских скульпторов новейшего периода – "Три поколения" посвящен 100-летию Тбилисской государственной академии художеств и проводится при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.