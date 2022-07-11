https://sputnik-georgia.ru/20220711/v-tbilisskoy-tyurme-skonchalsya-zaklyuchennyy-268411786.html

В тбилисской тюрьме скончался заключенный

В тбилисской тюрьме скончался заключенный

Замминистра юстиции Грузии отказался говорить о деталях случившегося 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T17:14+0400

2022-07-11T17:14+0400

2022-07-11T17:21+0400

грузия

происшествия

новости

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Специальная следственная служба проводит активные следственные действия в связи с кончиной заключенного в Глданской тюрьме в Тбилиси, рассказал замминистра юстиции Грузии Торнике Чеишвили."Следствие ведется по статье 115 УК Грузии, что означает "доведение до самоубийства. Специальная следственная служба активно проводит соответствующие следственные действия", - рассказал Чеишвили телеканалу "Рустави 2".По его словам, он не может говорить о деталях случившегося. Отметил лишь то, что инцидент произошел в понедельник, 11 июля.По информации телеканала, заключенный повесился.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, министерство юстиции грузии