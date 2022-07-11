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В тбилисской тюрьме скончался заключенный
В тбилисской тюрьме скончался заключенный
Замминистра юстиции Грузии отказался говорить о деталях случившегося 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T17:14+0400
2022-07-11T17:14+0400
2022-07-11T17:21+0400
грузия
происшествия
новости
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Специальная следственная служба проводит активные следственные действия в связи с кончиной заключенного в Глданской тюрьме в Тбилиси, рассказал замминистра юстиции Грузии Торнике Чеишвили."Следствие ведется по статье 115 УК Грузии, что означает "доведение до самоубийства. Специальная следственная служба активно проводит соответствующие следственные действия", - рассказал Чеишвили телеканалу "Рустави 2".По его словам, он не может говорить о деталях случившегося. Отметил лишь то, что инцидент произошел в понедельник, 11 июля.По информации телеканала, заключенный повесился.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, министерство юстиции грузии
В тбилисской тюрьме скончался заключенный
17:14 11.07.2022 (обновлено: 17:21 11.07.2022)
Замминистра юстиции Грузии отказался говорить о деталях случившегося
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Специальная следственная служба проводит активные следственные действия в связи с кончиной заключенного в Глданской тюрьме в Тбилиси, рассказал замминистра юстиции Грузии Торнике Чеишвили.
"Следствие ведется по статье 115 УК Грузии, что означает "доведение до самоубийства. Специальная следственная служба активно проводит соответствующие следственные действия", - рассказал Чеишвили телеканалу "Рустави 2".
По его словам, он не может говорить о деталях случившегося. Отметил лишь то, что инцидент произошел в понедельник, 11 июля.
По информации телеканала, заключенный повесился.