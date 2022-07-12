https://sputnik-georgia.ru/20220712/bolee-tysyachi-vakansiy---v-tbilisi-proshel-forum-trudoustroystva-268443925.html

Более тысячи вакансий - в Тбилиси прошел форум трудоустройства

Более тысячи вакансий - в Тбилиси прошел форум трудоустройства

Соискатели работы могли ознакомиться с активными вакансиями и на месте пройти собеседование с потенциальными работодателями. 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T13:35+0400

2022-07-12T13:35+0400

2022-07-12T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Более тысячи вакансий и 80 работодателей - в Тбилиси прошле форум трудоустройства для обладателей профессионального образования.Безработица – была и остается одной из главных проблем в Грузии. По данным за первый квартал 2022 года, в Грузии, с населением в 3,7 миллиона человек - до 290 тысяч безработных.На форум были приглашены выпускники частных и государственных колледжей. Они имели возможность ознакомиться с активными вакансиями и на месте пройти собеседование с потенциальными работодателями.Проблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года понизился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 19,4%. По последним данным, в стране 289,6 тысячи безработных.Также по данным службы статистики, средняя номинальная зарплата нанятых работников в Грузии в первом квартале 2022 года составила 1 446,5 лари, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за три месяца 2022 года составила 1 479,7 лари, что на 15,3% выше аналогичного показателя прошлого года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, экономика, трудоустройство