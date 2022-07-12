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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T14:29+0400
2022-07-12T14:29+0400
2022-07-12T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузинские медики из 5 154 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 3 310 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 63 659 тестов на коронавирус, 55 939 – на антиген, 7 720 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 2 338 человек.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 847.Показатель положительности тестирования за семь дней – 8,10%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
14:29 12.07.2022 (обновлено: 14:42 12.07.2022)
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузинские медики из 5 154 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 3 310 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 238
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.
В стране за последнюю неделю сделано 63 659 тестов на коронавирус, 55 939 – на антиген, 7 720 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 2 338 человек.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 847.
Показатель положительности тестирования за семь дней – 8,10%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.