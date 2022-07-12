https://sputnik-georgia.ru/20220712/deoligarkhizatsiya-i-ivanishvili-premer-gruzii-vyskazalsya-po-nabolevshey-teme-268444245.html

Деолигархизация и Иванишвили: премьер Грузии высказался по наболевшей теме

Деолигархизация и Иванишвили: премьер Грузии высказался по наболевшей теме

Цель кампании деолигархизации – дискредитация действующей в Грузии системы правления, уверен Гарибашвили 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T14:04+0400

2022-07-12T14:04+0400

2022-07-12T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Кампания деолигархизации, начатая внутренними и внешними оппонентами грузинских властей, совершенно необоснованна, говорится в заявлении премьер-министр Ираклия Гарибашвили.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Как пишет Гарибашвили, нет ни единого факта участия миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику под лидерством Иванишвили.В парламентской республике политическим лидером страны является премьер-министр, и он несет ответственность перед народом за выполнение своих функций независимо от какого-либо влияния, подчеркнул Гарибашвили."Когда кто-то утверждает, что премьер-министр является частью фарса, и на самом деле им управляет человек, решивший уйти из политики в январе прошлого года, это оскорбляет не только меня, но и государство", – разъяснил премьер.При этом он назвал естественным, что у правящей команды есть "особое отношение" к их основателю Иванишвили. "Причина этого не только в том, что Иванишвили является основателем нашей политической команды... В 2011 году он пожертвовал собой ради страны и принес Грузии демократический перелом, а когда ушел из политики, то оставил нам правильные ценности и правила игры для управления государством", – говорится в заявлении премьера.По его словам, эти ценности и правила – любовь к родине и уважение закона.По словам Гарибашвили, фальшивые обвинения об олигархическом правлении совершенно несопоставимы с правилами игры, которые оставил Иванишвили.Премьер напомнил, что Иванишвили никогда не встречался и не был знаком с такими людьми, которые сегодня занимают ключевые посты в правительстве – с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили, с министром юстиции Рати Брегадзе и с министром здравоохранения.Что касается большей части лидеров парламентской команды, в том числе председателя парламента Шалвы Папуашвили, то как утверждает премьер, Иванишвили встречался с ними лишь перед парламентскими выборами в день их представления.Он также напомнил, что его предшественники – Георгий Гахария и Георгий Квирикашвили также отрицали вмешательство Иванишвили в дела премьер-министра.По словам премьера, в таких условиях у объективного наблюдателя может возникнуть только теоретическое сомнение в том, что Иванишвили мог быть причастен к принятию каких-то конкретных ключевых решений.В сегодняшней ситуации таких ключевых решений, по словам премьера, может быть только два: не вводить санкции против России и не втягивать страну в войну."Если кто-то думает, что мы не ввели санкции и не вступили в войну под диктовку Бидзины Иванишвили, то очень ошибается. Мы не нуждаемся ни в чьих советах или диктовках по этому вопросу в команде. Причина проста – мы тоже любим страну и не позволим роковой войны", – пишет премьер.Соответственно, команда приняла решение по этим вопросам "независимо и совершенно единодушно", разъяснил Гарибашвили"Команда не принимает оперативные или ключевые решения по указке бывшего лидера, ушедшего из политики. В этой ситуации авторы кампании должны соизволить и пояснить, что они имеют в виду, когда говорят об олигархах и деолигархизации", – отмечает премьер.Как отметил премьер, Иванишвили является полным антиподом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее лидеров, что народ прекрасно видит и ценит."Если для них проблемой является фактор Бидзины Иванишвили и, как таковое, его существование, то они должны это признать. Если проблема для них в ценностях и правилах игры, оставленных Бидзиной Иванишвили – в любви к родине и уважении к закону, то они должны быть добры и признать это тоже", – отмечает премьер.Сознательная или подсознательная надежда на то, что в случае необходимости Иванишвили еще раз поддержит страну, может быть и у нашей команды и у общественности, отметил Гарибашвили. Если оппоненты властей видят проблему в этом, то это тоже нужно признать, пишет премьер.По словам Гарибашвили, сегодня у Грузии есть хорошие результаты по всем направлениям – страна сохраняет мир, стабильность и двухзначный экономический рост.По его словам, Иванишвили не оставил оппонентам ходов. Это то положение, когда Иванишвили сам не делает ходы, и не дает оппонентам шанса сделать ход против страны."Сегодня народ хорошо отличает черное от белого, правила игры "Национального движения" от правил игры, оставленных Бидзиной Иванишвили: кто хочет войны, а кто – мира для Грузии, кто хочет беспорядков, а кто – стабильности, кто хочет регресса, а кто – прогресса и развития", – пишет Гарибашвили.Правила игры, оставленные Бидзиной Иванишвили, и опыт общества – это два фактора, которые не оставляют никаких шансов на успех нашим политическим оппонентам, уверен Гарибашвили."В таких условиях я бы посоветовал "Национальному движению" и его внутренним и внешним партнерам смириться с существующей ситуацией – с миром, стабильностью и двузначным экономическим ростом. Они должны понять, что как бы они ни хотели, они не могут втянуть Грузию в войну", – отмечает премьер.По словам премьера, они должны осмыслить, что когда больше нет хода, лучше изменить стратегию и остановиться, чтобы сохранить игру хотя бы для новой партии.

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