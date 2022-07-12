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https://sputnik-georgia.ru/20220712/kanatnaya-doroga-na-cherepashe-ozero-vremenno-ne-smozhet-obsluzhivat-passazhirov-268441130.html
Канатная дорога на Черепашье озеро временно не сможет обслуживать пассажиров
Канатная дорога на Черепашье озеро временно не сможет обслуживать пассажиров
Работа канатки будет возобновлена после проведения технических работ 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T11:46+0400
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туризм
илья чавчавадзе
черепашье озеро
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро и проспект Чавчавадзе в центре Тбилиси, в понедельник, 13 июля, начнет обслуживать пассажиров на восемь часов позже, сообщает пресс-служба мэрии столицы.В связи с техническими работами канатка откроется в 16:00 по тбилисскому времени вместо 8:00.По информации мэрии города, специалисты проверят канаты конструкции. Работы носят запланированный характер.Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.
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Канатная дорога на Черепашье озеро временно не сможет обслуживать пассажиров

11:46 12.07.2022 (обновлено: 12:42 12.07.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliКанатная дорога, ведущая на Черепашье озеро из центра грузинской столицы
Канатная дорога, ведущая на Черепашье озеро из центра грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 12.07.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Работа канатки будет возобновлена после проведения технических работ
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро и проспект Чавчавадзе в центре Тбилиси, в понедельник, 13 июля, начнет обслуживать пассажиров на восемь часов позже, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В связи с техническими работами канатка откроется в 16:00 по тбилисскому времени вместо 8:00.
По информации мэрии города, специалисты проверят канаты конструкции. Работы носят запланированный характер.

"Тбилисская транспортная компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства", – говорится в заявлении.

Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.
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