https://sputnik-georgia.ru/20220712/kanatnaya-doroga-na-cherepashe-ozero-vremenno-ne-smozhet-obsluzhivat-passazhirov-268441130.html

Канатная дорога на Черепашье озеро временно не сможет обслуживать пассажиров

Канатная дорога на Черепашье озеро временно не сможет обслуживать пассажиров

Работа канатки будет возобновлена после проведения технических работ 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро и проспект Чавчавадзе в центре Тбилиси, в понедельник, 13 июля, начнет обслуживать пассажиров на восемь часов позже, сообщает пресс-служба мэрии столицы.В связи с техническими работами канатка откроется в 16:00 по тбилисскому времени вместо 8:00.По информации мэрии города, специалисты проверят канаты конструкции. Работы носят запланированный характер.Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.

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грузия, новости, туризм, илья чавчавадзе, черепашье озеро, тбилиси