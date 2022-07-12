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Митингующие в Поти требуют встречи с премьер-министром
Митингующие в Поти требуют встречи с премьер-министром
По словам протестующих, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T20:22+0400
2022-07-12T20:22+0400
2022-07-12T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Жители улицы Джавахишвили в портовом городе Поти, которые уже второй день устраивают акции протеста с требованием денежных компенсаций, требуют встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Митингующие перекрыли дорогу в направлении порта и согласились открыть ее только в случае встречи с главой правительства.По их словам, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности.Участники акции требуют от властей предоставить им денежную компенсацию и на полученную сумму хотят сами выбрать альтернативное жилье.В ответ местные власти пообещали жителям улицы Джавахишвили построить для них многоквартирные дома. Они уже подготовили проект и выбрали место для строительных работ.По его словам, власти понимают проблемы протестующих, но действия, которые они предпринимают, являются нарушением закона.Протестующие пообещали, что акции будут носить перманентный характер.
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грузия, новости, общество, поти, потийский порт
Митингующие в Поти требуют встречи с премьер-министром
По словам протестующих, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Жители улицы Джавахишвили в портовом городе Поти, которые уже второй день устраивают акции протеста с требованием денежных компенсаций, требуют встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Митингующие перекрыли дорогу в направлении порта и согласились открыть ее только в случае встречи с главой правительства.
По их словам, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности.
Участники акции требуют от властей предоставить им денежную компенсацию и на полученную сумму хотят сами выбрать альтернативное жилье.
В ответ местные власти пообещали жителям улицы Джавахишвили построить для них многоквартирные дома. Они уже подготовили проект и выбрали место для строительных работ.
"Строительство жилого дома остается в силе, но этих людей сегодня это не устраивает, они хотят получить финансовую компенсацию стоимости их квартир, что нам не по силам", -сказал губернатор Самегрело - Земо Сванети Георгий Гугучия.
По его словам, власти понимают проблемы протестующих, но действия, которые они предпринимают, являются нарушением закона.
Протестующие пообещали, что акции будут носить перманентный характер.