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Митингующие в Поти требуют встречи с премьер-министром

Митингующие в Поти требуют встречи с премьер-министром

По словам протестующих, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Жители улицы Джавахишвили в портовом городе Поти, которые уже второй день устраивают акции протеста с требованием денежных компенсаций, требуют встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Митингующие перекрыли дорогу в направлении порта и согласились открыть ее только в случае встречи с главой правительства.По их словам, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности.Участники акции требуют от властей предоставить им денежную компенсацию и на полученную сумму хотят сами выбрать альтернативное жилье.В ответ местные власти пообещали жителям улицы Джавахишвили построить для них многоквартирные дома. Они уже подготовили проект и выбрали место для строительных работ.По его словам, власти понимают проблемы протестующих, но действия, которые они предпринимают, являются нарушением закона.Протестующие пообещали, что акции будут носить перманентный характер.

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грузия, новости, общество, поти, потийский порт