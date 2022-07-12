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Переговоры по вывозу зерна из портов Украины пройдут в Стамбуле в среду
Переговоры по вывозу зерна из портов Украины пройдут в Стамбуле в среду
Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T17:46+0400
2022-07-12T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса состоится в среду в Стамбуле, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, украина, зерно, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022
Переговоры по вывозу зерна из портов Украины пройдут в Стамбуле в среду
17:46 12.07.2022 (обновлено: 17:49 12.07.2022)
Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса состоится в среду в Стамбуле, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", - сказал он журналистам.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.