https://sputnik-georgia.ru/20220712/peregovory-po-vyvozu-zerna-iz-portov-ukrainy-proydut-v-stambule-v-sredu-268456494.html

Переговоры по вывозу зерна из портов Украины пройдут в Стамбуле в среду

Переговоры по вывозу зерна из портов Украины пройдут в Стамбуле в среду

Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T17:46+0400

2022-07-12T17:46+0400

2022-07-12T17:49+0400

в мире

новости

политика

украина

зерно

турция

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0c/268456335_0:0:3060:1722_1920x0_80_0_0_5be050d91ac83edc8b83cf72de78bab1.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса состоится в среду в Стамбуле, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

украина

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, украина, зерно, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022