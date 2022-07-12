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Почему гибнет рыба в реке Дзирула: эксперты начали работу на западе Грузии
Почему гибнет рыба в реке Дзирула: эксперты начали работу на западе Грузии
Меры будут приняты после завершения инспекции предприятия и получения результатов анализов 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T22:37+0400
2022-07-12T22:37+0400
2022-07-12T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Департамент надзора за окружающей средой начал расследование факта гибели рыбы в реке Дзирула в Харагаульском районе, говорится в сообщении ведомства.Видеофакт массовой гибели рыбы в реке в районе села Убиса появился в социальных сетях накануне.По данным департамента, сотрудники регионального управления уже взяли пробы воды из реки и погибших рыб на исследования."Образцы отправлены в соответствующую лабораторию. Также установлено, что на территории рядом с массовой гибелью рыбы расположено предприятие по производству бетона, и возможно, факт связан с загрязнением реки этим предприятием", - говорится в сообщении департамента.По данным департамента, меры будут приняты после завершения инспекции предприятия и получения результатов анализов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экология в грузии, рыба
Почему гибнет рыба в реке Дзирула: эксперты начали работу на западе Грузии
22:37 12.07.2022 (обновлено: 23:00 12.07.2022)
Меры будут приняты после завершения инспекции предприятия и получения результатов анализов
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Департамент надзора за окружающей средой начал расследование факта гибели рыбы в реке Дзирула в Харагаульском районе, говорится в сообщении ведомства.
Видеофакт массовой гибели рыбы в реке в районе села Убиса появился в социальных сетях накануне.
По данным департамента, сотрудники регионального управления уже взяли пробы воды из реки и погибших рыб на исследования.
"Образцы отправлены в соответствующую лабораторию. Также установлено, что на территории рядом с массовой гибелью рыбы расположено предприятие по производству бетона, и возможно, факт связан с загрязнением реки этим предприятием", - говорится в сообщении департамента.
По данным департамента, меры будут приняты после завершения инспекции предприятия и получения результатов анализов.