https://sputnik-georgia.ru/20220712/pochemu-gibnet-ryba-v-reke-dzirula-eksperty-nachali-rabotu-na-zapade-gruzii-268463482.html

Почему гибнет рыба в реке Дзирула: эксперты начали работу на западе Грузии

Почему гибнет рыба в реке Дзирула: эксперты начали работу на западе Грузии

Меры будут приняты после завершения инспекции предприятия и получения результатов анализов 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T22:37+0400

2022-07-12T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Департамент надзора за окружающей средой начал расследование факта гибели рыбы в реке Дзирула в Харагаульском районе, говорится в сообщении ведомства.Видеофакт массовой гибели рыбы в реке в районе села Убиса появился в социальных сетях накануне.По данным департамента, сотрудники регионального управления уже взяли пробы воды из реки и погибших рыб на исследования."Образцы отправлены в соответствующую лабораторию. Также установлено, что на территории рядом с массовой гибелью рыбы расположено предприятие по производству бетона, и возможно, факт связан с загрязнением реки этим предприятием", - говорится в сообщении департамента.По данным департамента, меры будут приняты после завершения инспекции предприятия и получения результатов анализов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, экология в грузии, рыба