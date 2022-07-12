https://sputnik-georgia.ru/20220712/politolog-rasskazal-chem-protivorechiya-ssha-i-turtsii-vygodny-rossii-268462479.html

Политолог рассказал, чем противоречия США и Турции выгодны России - видео

Политолог рассказал, чем противоречия США и Турции выгодны России - видео

Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в Турции в 2023 году 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T21:46+0400

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Какие геополитические цели ставит перед собой Эрдоган? В чем причины сложных отношений Турции и США? Почему Россия так важна для Турции? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

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экспертное мнение, видео, мультимедиа, россия, турция, политика, видео