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Политолог рассказал, чем противоречия США и Турции выгодны России - видео
Политолог рассказал, чем противоречия США и Турции выгодны России - видео
Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в Турции в 2023 году 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T21:46+0400
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2022-07-12T22:06+0400
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Какие геополитические цели ставит перед собой Эрдоган? В чем причины сложных отношений Турции и США? Почему Россия так важна для Турции? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
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экспертное мнение, видео, мультимедиа, россия, турция, политика, видео
Политолог рассказал, чем противоречия США и Турции выгодны России - видео
21:46 12.07.2022 (обновлено: 22:06 12.07.2022)
Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в Турции в 2023 году
Какие геополитические цели ставит перед собой Эрдоган? В чем причины сложных отношений Турции и США? Почему Россия так важна для Турции? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.