https://sputnik-georgia.ru/20220712/postradavshiy-na-stroyke-mesyats-nazad-muzhchina-skonchalsya-v-bolnitse-268453519.html

Пострадавший на стройке месяц назад мужчина скончался в больнице

Пострадавший на стройке месяц назад мужчина скончался в больнице

На возвращавшегося с работы домой молодого человека упал брус со стройплощадки 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T16:03+0400

2022-07-12T16:03+0400

2022-07-12T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Двадцатилетний житель Батуми, на которого упал деревянный брус со строительной площадки, скончался в больнице.Несчастный случай произошел месяц назад, 12 июня, на улице Кобаладзе в Батуми. По словам очевидцев, на возвращавшегося с работы домой молодого человека упал брус со стройплощадки компании DS Group.Согласно информации местного телеканала TV 25, пострадавшему была проведена нейрохирургическая операция. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

батуми

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, батуми