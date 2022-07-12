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Пострадавший на стройке месяц назад мужчина скончался в больнице
Пострадавший на стройке месяц назад мужчина скончался в больнице
На возвращавшегося с работы домой молодого человека упал брус со стройплощадки 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T16:03+0400
2022-07-12T16:03+0400
2022-07-12T16:03+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Двадцатилетний житель Батуми, на которого упал деревянный брус со строительной площадки, скончался в больнице.Несчастный случай произошел месяц назад, 12 июня, на улице Кобаладзе в Батуми. По словам очевидцев, на возвращавшегося с работы домой молодого человека упал брус со стройплощадки компании DS Group.Согласно информации местного телеканала TV 25, пострадавшему была проведена нейрохирургическая операция. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, батуми
Пострадавший на стройке месяц назад мужчина скончался в больнице
На возвращавшегося с работы домой молодого человека упал брус со стройплощадки
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Двадцатилетний житель Батуми, на которого упал деревянный брус со строительной площадки, скончался в больнице.
Несчастный случай произошел месяц назад, 12 июня, на улице Кобаладзе в Батуми. По словам очевидцев, на возвращавшегося с работы домой молодого человека упал брус со стройплощадки компании DS Group.
Согласно информации местного телеканала TV 25, пострадавшему была проведена нейрохирургическая операция. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания.