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Пожар в центре Тбилиси потушен: пострадал один человек

Пожар в центре Тбилиси потушен: пострадал один человек

Причиной пожара местные жители называют неисправную электропроводку 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T16:23+0400

2022-07-12T16:23+0400

2022-07-12T16:23+0400

происшествия

грузия

новости

пожар

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Пожар в жилом доме в центре Тбилиси удалось ликвидировать, сообщил глава районной администрации Дидубе Владимир Дзнеладзе журналистам. Пожар начался на третьем этаже здания на проспекте Тамар Мепе и быстро распространился на несколько квартир из-за деревянных перегородок. Из-за сильного задымления всех жителей дома эвакуировали. По неподтвержденным данным, пострадал один человек – он спрыгнул в панике со второго этажа и сломал ногу.Причиной пожара местные жители называют неисправную электропроводку, однако официально причину пожара установит экспертиза.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, пожар