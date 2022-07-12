https://sputnik-georgia.ru/20220712/pozhar-v-tsentre-tbilisi-potushen-postradal-odin-chelovek--268454163.html
Пожар в центре Тбилиси потушен: пострадал один человек
Пожар в центре Тбилиси потушен: пострадал один человек
Причиной пожара местные жители называют неисправную электропроводку 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T16:23+0400
2022-07-12T16:23+0400
2022-07-12T16:23+0400
происшествия
грузия
новости
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237037_0:76:3079:1807_1920x0_80_0_0_232ee4d6f26285acb6dd82e37b6ce172.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Пожар в жилом доме в центре Тбилиси удалось ликвидировать, сообщил глава районной администрации Дидубе Владимир Дзнеладзе журналистам. Пожар начался на третьем этаже здания на проспекте Тамар Мепе и быстро распространился на несколько квартир из-за деревянных перегородок. Из-за сильного задымления всех жителей дома эвакуировали. По неподтвержденным данным, пострадал один человек – он спрыгнул в панике со второго этажа и сломал ногу.Причиной пожара местные жители называют неисправную электропроводку, однако официально причину пожара установит экспертиза.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237037_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e058732abe8d716ae31ba387cf2d2e91.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, пожар
Пожар в центре Тбилиси потушен: пострадал один человек
Причиной пожара местные жители называют неисправную электропроводку
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Пожар в жилом доме в центре Тбилиси удалось ликвидировать, сообщил глава районной администрации Дидубе Владимир Дзнеладзе журналистам.
Пожар начался на третьем этаже здания на проспекте Тамар Мепе и быстро распространился на несколько квартир из-за деревянных перегородок.
Из-за сильного задымления всех жителей дома эвакуировали. По неподтвержденным данным, пострадал один человек – он спрыгнул в панике со второго этажа и сломал ногу.
Причиной пожара местные жители называют неисправную электропроводку, однако официально причину пожара установит экспертиза.