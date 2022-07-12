https://sputnik-georgia.ru/20220712/premer-gruzii-ostavil-zapis-v-knige-soboleznovaniy-v-pamyat-o-sindzo-abe-268458712.html

Премьер Грузии оставил запись в книге соболезнований в память о Синдзо Абэ

Премьер Грузии оставил запись в книге соболезнований в память о Синдзо Абэ

Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары в возрасте 67 лет после покушения 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T19:12+0400

2022-07-12T19:12+0400

2022-07-12T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оставил свою запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Японии в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ.Церемония похорон Синдзо Абэ прошла сегодня в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.Глава грузинского правительства побывал в посольстве Японии в Грузии и выразил соболезнования японскому дипломату Имамуре Акира и его супруге.Как выдающаяся личность и лидер Японии, он возглавлял различные глобальные усилия, направленные на обеспечение нашего общего процветания и демократического будущего, отметил премьер."В это траурное время мы разделяем горе японского народа", - говорится в записи премьера.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени, во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.Сразу после ранения экс-премьер был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".

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грузия, новости, в мире, происшествия, япония, синдзо абэ, ираклий гарибашвили