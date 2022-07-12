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Президент Грузии наградила танцоров ансамбля "Бермуха" Орденом Чести
Президент Грузии наградила танцоров ансамбля "Бермуха" Орденом Чести
Этот ансамбль неоднократно представлял Грузию за пределами страны 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T12:52+0400
2022-07-12T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Орденом Чести 18 членов хореографического ансамбля "Бермуха" за вклад в развитие и популяризацию грузинского фольклора и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.Церемония награждения состоялась в селе Хуло. На мероприятии присутствовал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и другие высокопоставленные гости.По словам Торнике Рижвадзе, ансамбль, являющийся национальной гордостью страны, неоднократно достойно представлял Хуло, Аджарию и Грузию за пределами страны.Хореографический ансамбль "Бермуха" был образован в 1982 году. В его репертуаре традиционные аджарские танцы. Свое название коллектив получил из-за приклонного возраста участников. В переводе с грузинского "бермуха" означает "дуб".
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новости, грузия, общество, аджария, торнике рижвадзе, хуло
Президент Грузии наградила танцоров ансамбля "Бермуха" Орденом Чести
12:52 12.07.2022 (обновлено: 13:31 12.07.2022)
Этот ансамбль неоднократно представлял Грузию за пределами страны
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Орденом Чести 18 членов хореографического ансамбля "Бермуха" за вклад в развитие и популяризацию грузинского фольклора и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Церемония награждения состоялась в селе Хуло. На мероприятии присутствовал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и другие высокопоставленные гости.
"Я рада, что смогла приехать на ваш 40-летний юбилей... Ваше наследие и эти традиции очень важны. Это также очень важно для молодых людей, которые участвуют в сегодняшнем празднике. Для них вы являетесь большим примером, и я благодарю вас за этот пример!" – сказала президент на церемонии награждения.
По словам Торнике Рижвадзе, ансамбль, являющийся национальной гордостью страны, неоднократно достойно представлял Хуло, Аджарию и Грузию за пределами страны.
Хореографический ансамбль "Бермуха" был образован в 1982 году. В его репертуаре традиционные аджарские танцы. Свое название коллектив получил из-за приклонного возраста участников. В переводе с грузинского "бермуха" означает "дуб".