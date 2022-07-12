Президент Грузии наградила танцоров ансамбля "Бермуха" Орденом Чести

"Я рада, что смогла приехать на ваш 40-летний юбилей... Ваше наследие и эти традиции очень важны. Это также очень важно для молодых людей, которые участвуют в сегодняшнем празднике. Для них вы являетесь большим примером, и я благодарю вас за этот пример!" – сказала президент на церемонии награждения.