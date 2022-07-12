https://sputnik-georgia.ru/20220712/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-268433890.html
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
В январе-июне из Азербайджана экспортировано 11,2 млрд кубометров "голубого топлива" 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T07:32+0400
2022-07-12T07:32+0400
2022-07-12T08:14+0400
азербайджан
новости
грузия
экономика
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1f/265643608_0:140:2894:1768_1920x0_80_0_0_0035bbce5dd3eef30bb40ac37e504922.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. За первое полугодие 2022 года поставки природного газа в Грузию из Азербайджана составили 1,5 миллиарда кубометров, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.За отчетный период добыто 23,4 млрд кубометров природного газа, это на 15,1% превышает цифры за первую половину прошлого года.В целом в нынешнем году экспорт газа вырос на 25,7%, добавил глава министерства энергетики.За первые шесть месяцев 2022 года Азербайджан добыл 16,5 млн тонн нефти, из которых 13,4 млн тонн отправлены на экспорт.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1f/265643608_175:0:2719:1908_1920x0_80_0_0_b13d82662d2e8e0822aea165283b0f38.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, грузия, экономика, газ
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
07:32 12.07.2022 (обновлено: 08:14 12.07.2022)
В январе-июне из Азербайджана экспортировано 11,2 млрд кубометров "голубого топлива"
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. За первое полугодие 2022 года поставки природного газа в Грузию из Азербайджана составили 1,5 миллиарда кубометров, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.
За отчетный период добыто 23,4 млрд кубометров природного газа, это на 15,1% превышает цифры за первую половину прошлого года.
Немногом менее половины добытого газа – 11,2 млрд кубометров – были экспортированы. В том числе из Азербайджана в европейском направлении поставлено 5,4 млрд кубометров, в Турцию – 4,3 млрд кубометров, в Грузию – 1,5 млрд кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан.
В целом в нынешнем году экспорт газа вырос на 25,7%, добавил глава министерства энергетики.
За первые шесть месяцев 2022 года Азербайджан добыл 16,5 млн тонн нефти, из которых 13,4 млн тонн отправлены на экспорт.