https://sputnik-georgia.ru/20220712/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-268433890.html

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

В январе-июне из Азербайджана экспортировано 11,2 млрд кубометров "голубого топлива" 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T07:32+0400

2022-07-12T07:32+0400

2022-07-12T08:14+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. За первое полугодие 2022 года поставки природного газа в Грузию из Азербайджана составили 1,5 миллиарда кубометров, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.За отчетный период добыто 23,4 млрд кубометров природного газа, это на 15,1% превышает цифры за первую половину прошлого года.В целом в нынешнем году экспорт газа вырос на 25,7%, добавил глава министерства энергетики.За первые шесть месяцев 2022 года Азербайджан добыл 16,5 млн тонн нефти, из которых 13,4 млн тонн отправлены на экспорт.

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азербайджан, новости, грузия, экономика, газ