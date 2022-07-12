https://sputnik-georgia.ru/20220712/smertonosnoe-dtp-na-trasse-v-gruzii-treyler-stolknulsya-s-legkovushkoy--268438529.html

Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой

Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой

Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T11:02+0400

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хашури

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП с участием трейлера и легкового автомобиля на дороге Хашури-Боржоми.По информации телеканала "Рустави 2", инцидент произошел на выезде из Хашури, возле ресторана "Диаохи".В результате столкновения водитель автомобиля получил серьезные повреждения. Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.Как сообщают СМИ, погибший - 25-летний житель Хашури.

хашури

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происшествия, грузия, новости, хашури