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Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой
Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой
Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T11:02+0400
2022-07-12T11:02+0400
2022-07-12T11:08+0400
происшествия
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хашури
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП с участием трейлера и легкового автомобиля на дороге Хашури-Боржоми.По информации телеканала "Рустави 2", инцидент произошел на выезде из Хашури, возле ресторана "Диаохи".В результате столкновения водитель автомобиля получил серьезные повреждения. Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.Как сообщают СМИ, погибший - 25-летний житель Хашури.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, хашури
Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой
11:02 12.07.2022 (обновлено: 11:08 12.07.2022)
Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП с участием трейлера и легкового автомобиля на дороге Хашури-Боржоми.
По информации телеканала "Рустави 2
", инцидент произошел на выезде из Хашури, возле ресторана "Диаохи".
В результате столкновения водитель автомобиля получил серьезные повреждения. Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.
Как сообщают СМИ, погибший - 25-летний житель Хашури.