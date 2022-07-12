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Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой
Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой
Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T11:02+0400
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП с участием трейлера и легкового автомобиля на дороге Хашури-Боржоми.По информации телеканала "Рустави 2", инцидент произошел на выезде из Хашури, возле ресторана "Диаохи".В результате столкновения водитель автомобиля получил серьезные повреждения. Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.Как сообщают СМИ, погибший - 25-летний житель Хашури.
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Смертоносное ДТП на трассе в Грузии: трейлер столкнулся с легковушкой

11:02 12.07.2022 (обновлено: 11:08 12.07.2022)
© Sputnik / STRINGERСкорая помощь 112 и патрульная полиция на месте чрезвычайного происшествия
Скорая помощь 112 и патрульная полиция на месте чрезвычайного происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 12.07.2022
© Sputnik / STRINGER
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Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП с участием трейлера и легкового автомобиля на дороге Хашури-Боржоми.
По информации телеканала "Рустави 2", инцидент произошел на выезде из Хашури, возле ресторана "Диаохи".
В результате столкновения водитель автомобиля получил серьезные повреждения. Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.
Как сообщают СМИ, погибший - 25-летний житель Хашури.
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