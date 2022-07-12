https://sputnik-georgia.ru/20220712/v-gruzii-ischut-talantlivykh-khudozhnikov-dlya-uchastiya-v-mezhdunarodnom-konkurse-268455486.html

В Грузии ищут талантливых художников для участия в международном конкурсе

В Грузии ищут талантливых художников для участия в международном конкурсе

В данном конкурсе может принять участие ребенок из любой страны в возрасте до 18 лет 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T17:17+0400

2022-07-12T17:17+0400

2022-07-12T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир" и приглашает желающих для участия, об этом сказала президент фонда Наира Алавердашвили.В ходе пресс-конференции на тему "Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, Алавердашвили рассказала о конкурсе рисунков, в котором могут принять участие дети из разных стран.В данном конкурсе может принять участие ребенок из любой страны в возрасте до 18 лет. Дети, желающие принять участие в конкурсе, должны будут нарисовать работу на тему "Мир". Крайний срок принятия работ 1 сентября.Лучшие работы будут выявлены специальным жюри. Также рисунки, победившие в конкурсе, будут размещены на международной платформе "Художники будущего", а после будет создан сборник с лучшими рисунками.Отмечается, что на конкурсе ребенок может представить только одну работу. Дети-победители будут награждены грамотами, дипломами, подарками.Дипломами также будут награждены те учителя, которые принимали активное участие в популяризации конкурса.Материалы будут приниматься только по электронной почте: cifkontakt@gmail.com. При пересылке материалов по электронной почте в "теме" должно быть указано название темы детских рисунков "МИР" с указанием имени и фамилии участника.Также необходимо указать страну, муниципалитет, имя и фамилию автора, возраст.Для дополнительных вопросов следует обратиться по телефону+995 599 77 21 48.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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