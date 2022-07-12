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В Грузии ужесточат санкции за нанесение ущерба окружающей среде
В Грузии ужесточат санкции за нанесение ущерба окружающей среде
По новому будет определяться ущерб, причиненный окружающей среде, и денежная компенсация причиненного ущерба 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T07:01+0400
2022-07-12T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. На заседании правительства Грузии был принят проект "Технического регламента об утверждении правил денежного возмещения ущерба окружающей среде", инициированный Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, сообщают в пресс-службе ведомства.Проект подготовлен в соответствии с законом Грузии "Об экологической ответственности" и его целью является определение правил расчета ущерба, причиненного окружающей среде, и денежной компенсации причиненного ущерба, если уровень урона природе не соответствует критериям значительного ущерба, установленным законодательством.Согласно постановлению правительства, в отдельных случаях ужесточаются правила расчета ущерба окружающей среде.Многомиллионный грант на экологию получила Грузия от Германии >>В частности, ужесточены правила исчисления ущерба, причиненного окружающей среде при незаконном использовании лесных ресурсов, некоторых видов полезных ископаемых, а также видов животного мира (например, орел-могильник, стервятник, красноголовый сокол, кавказский улар и другие), а также скорректированы термины в соответствии с Лесным кодексом Грузии.
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В Грузии ужесточат санкции за нанесение ущерба окружающей среде
07:01 12.07.2022 (обновлено: 08:01 12.07.2022)
По новому будет определяться ущерб, причиненный окружающей среде, и денежная компенсация причиненного ущерба
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. На заседании правительства Грузии был принят проект "Технического регламента об утверждении правил денежного возмещения ущерба окружающей среде", инициированный Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, сообщают в пресс-службе ведомства.
Проект подготовлен в соответствии с законом Грузии "Об экологической ответственности" и его целью является определение правил расчета ущерба, причиненного окружающей среде, и денежной компенсации причиненного ущерба, если уровень урона природе не соответствует критериям значительного ущерба, установленным законодательством.
Согласно постановлению правительства, в отдельных случаях ужесточаются правила расчета ущерба окружающей среде.
В частности, ужесточены правила исчисления ущерба, причиненного окружающей среде при незаконном использовании лесных ресурсов, некоторых видов полезных ископаемых, а также видов животного мира (например, орел-могильник, стервятник, красноголовый сокол, кавказский улар и другие), а также скорректированы термины в соответствии с Лесным кодексом Грузии.