https://sputnik-georgia.ru/20220713/bolee-250-zakonoproektov-parlamentskiy-komitet-otchitalsya-o-rabote-za-poltora-goda-268463853.html

Более 250 законопроектов: парламентский комитет отчитался о работе за полтора года

Более 250 законопроектов: парламентский комитет отчитался о работе за полтора года

Комитет провел 150 встреч с представителями бизнес-ассоциаций различных отраслей, чтобы лично ознакомиться с их позицией по различным законам 13.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. За полтора года комитет парламента по отраслевой политике обработал 250 законопроектов и выступил с 12 законодательными инициативами, заявил глава комитета Давид Сонгулашвили представляя отчет о работе комитета.По его словам, помимо работы над законопроектами, комитет провел 150 встреч с представителями бизнес-ассоциаций различных отраслей, чтобы лично ознакомиться с их позицией по различным законам и учесть их мнение.Кроме того, комитет также занимался вопросами законопроектов по способствованию туризма и развития экономики.

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