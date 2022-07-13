https://sputnik-georgia.ru/20220713/bolee-250-zakonoproektov-parlamentskiy-komitet-otchitalsya-o-rabote-za-poltora-goda-268463853.html
Более 250 законопроектов: парламентский комитет отчитался о работе за полтора года
Более 250 законопроектов: парламентский комитет отчитался о работе за полтора года
Комитет провел 150 встреч с представителями бизнес-ассоциаций различных отраслей, чтобы лично ознакомиться с их позицией по различным законам 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T07:01+0400
2022-07-13T07:01+0400
2022-07-13T08:00+0400
грузия
новости
политика
экономика
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250967983_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a28e53dc6479c6c558629102d222548.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. За полтора года комитет парламента по отраслевой политике обработал 250 законопроектов и выступил с 12 законодательными инициативами, заявил глава комитета Давид Сонгулашвили представляя отчет о работе комитета.По его словам, помимо работы над законопроектами, комитет провел 150 встреч с представителями бизнес-ассоциаций различных отраслей, чтобы лично ознакомиться с их позицией по различным законам и учесть их мнение.Кроме того, комитет также занимался вопросами законопроектов по способствованию туризма и развития экономики.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250967983_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a52afe358d00a1056ab52bc6d5989565.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, экономика, парламент грузии
Более 250 законопроектов: парламентский комитет отчитался о работе за полтора года
07:01 13.07.2022 (обновлено: 08:00 13.07.2022)
Комитет провел 150 встреч с представителями бизнес-ассоциаций различных отраслей, чтобы лично ознакомиться с их позицией по различным законам
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. За полтора года комитет парламента по отраслевой политике обработал 250 законопроектов и выступил с 12 законодательными инициативами, заявил глава комитета Давид Сонгулашвили представляя отчет о работе комитета.
По его словам, помимо работы над законопроектами, комитет провел 150 встреч с представителями бизнес-ассоциаций различных отраслей, чтобы лично ознакомиться с их позицией по различным законам и учесть их мнение.
По словам главы комитета, самыми главными плодами работы комитета были поправки в Морской кодекс, закон "О местных сборах", "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных фондовых биржах" и поправки в Налоговый кодекс.
Кроме того, комитет также занимался вопросами законопроектов по способствованию туризма и развития экономики.