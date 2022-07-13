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Борьба с воровским миром в Грузии – полиция задержала семь человек

Борьба с воровским миром в Грузии – полиция задержала семь человек

Воровские разборки могут обернуться задержанным тюремным заключением 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Криминальная полиция задержала семь человек за связь с воровским миром, еще двум лицам, находящимся за границей, обвинение предъявлено заочно, говорится в заявлении МВД.Следствием установлено, что двое обвиняемых при помощи еще двух фигурантов дела нашли клиента для сбыта золотых монет в Турции. Позже выяснилось, что монеты были фальшивые. Чтобы вернуть деньги, уплаченные за фальшивые монеты, обманутый покупатель обратился за помощью к вору в законе Миндия Лавасоглы.Для решения финансового спора между сторонами обвиняемые устроили "воровские разборки" как на территории Турции, так и в Грузии. В них участвовали трое воров в законе, проживающих за границей – Миндия Лавасоглы, Джейран Кинцурашвили и Звиад Папиашвили.В качестве доказательств полиция изъяла у задержанных мобильные телефоны, по которым они общались друг с другом и с ворами в законе, находящимися за границей.Следствие ведется по статьям – "Членстве в воровском мире", "Поддержка воровского мира", а также "Обращение за помощью к ворам в законе". Обвиняемым грозит от трех до десяти лет тюрьмы.По делу продолжаются соответствующие процессуальные и следственные действия. Не исключено, что круг фигурантов расширится.

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