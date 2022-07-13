https://sputnik-georgia.ru/20220713/deputat-dolzhen-khodit-na-rabotu---glava-parlamenta-gruzii--268487926.html

Депутат должен ходить на работу - глава парламента Грузии

Депутат должен ходить на работу - глава парламента Грузии

Оппозиционный депутат потеряет свой мандат из-за постоянных пропусков заседаний парламента 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Любой депутат должен ходить на работу и служить своему народу, в том числе и оппозиционный, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.Комитет по процедурным вопросам и регламенту в четверг рассмотрит вопрос лишения депутатских полномочий парламентария от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Варшаломидзе. Причина лишения полномочий – непосещение пленарных заседаний.По Конституции Грузии, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены.В случае досрочного лишения депутатского мандата Варшаломидзе, занять его место в парламенте никто не сможет, так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.Таким образом, после лишения полномочий Варшаломидзе, "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 28 депутатами.На сегодняшний день в парламенте 144 депутатов, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

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политика, грузия, новости, единое нацдвижение