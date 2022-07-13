https://sputnik-georgia.ru/20220713/evrokomissiya-otlozhila-sroki-sostavleniya-otcheta-o-gruzii-po-voprosu-statusa-268484570.html

Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса

Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса

Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T16:32+0400

2022-07-13T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Еврокомиссия решила дать Грузии больше времени на выполнение условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил представитель ЕК Михаил Руп на заседании комитета по внешней политики Европарламента.Ранее Совет Евросоюза учел рекомендацию Еврокомиссии о признании европейской перспективы Грузии и предоставлении ей статуса кандидата только после выполнения 12 условий. Речь идет об искоренении поляризации, деолигархизации, улучшении медиасреды, обеспечении полной независимости судебной системы и так далее. Это даст Грузии достаточно времени на то, чтобы тщательно поработать над приоритетами, добавил он.Ранее Еврокомиссия заявила, что составит отчет о том, как Грузия выполняет условия, в конце 2022 года. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента. Первые заседания комитетов уже прошли, однако часть оппозиции отказалась в них участвовать.

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политика, грузия, новости, еврокомиссия