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Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса
Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса
Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T16:32+0400
2022-07-13T16:32+0400
2022-07-13T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Еврокомиссия решила дать Грузии больше времени на выполнение условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил представитель ЕК Михаил Руп на заседании комитета по внешней политики Европарламента.Ранее Совет Евросоюза учел рекомендацию Еврокомиссии о признании европейской перспективы Грузии и предоставлении ей статуса кандидата только после выполнения 12 условий. Речь идет об искоренении поляризации, деолигархизации, улучшении медиасреды, обеспечении полной независимости судебной системы и так далее. Это даст Грузии достаточно времени на то, чтобы тщательно поработать над приоритетами, добавил он.Ранее Еврокомиссия заявила, что составит отчет о том, как Грузия выполняет условия, в конце 2022 года. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента. Первые заседания комитетов уже прошли, однако часть оппозиции отказалась в них участвовать.
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политика, грузия, новости, еврокомиссия
Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса
16:32 13.07.2022 (обновлено: 17:39 13.07.2022)
Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik.
Еврокомиссия решила дать Грузии больше времени на выполнение условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил представитель ЕК Михаил Руп на заседании
комитета по внешней политики Европарламента.
Ранее Совет Евросоюза учел рекомендацию Еврокомиссии о признании европейской перспективы Грузии и предоставлении ей статуса кандидата только после выполнения 12 условий. Речь идет об искоренении поляризации, деолигархизации, улучшении медиасреды, обеспечении полной независимости судебной системы и так далее.
"После осторожного обсуждения мы приняли решение не торопить грузинскую политическую элиту в их усилиях по деполитизации страны, сесть за стол переговоров для усиленной работы над реформами. Так что, как просил нас Евросовет, мы подготовим отчет о том, как выполняются приоритеты расширенного пакета, к 2023 году", - сказал Руп.
Это даст Грузии достаточно времени на то, чтобы тщательно поработать над приоритетами, добавил он.
Ранее Еврокомиссия заявила, что составит отчет о том, как Грузия выполняет условия, в конце 2022 года.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента. Первые заседания комитетов уже прошли, однако часть оппозиции отказалась в них участвовать.