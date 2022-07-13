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Грузинские моряки спасли 52 человека в Атлантическом океане
Грузинские моряки спасли 52 человека в Атлантическом океане
Моряки проявили особое мужество, смелость и профессионализм 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T22:18+0400
2022-07-13T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Грузинские моряки спасли 52 человека, которые находились в надувной лодке посреди Атлантического океана в пятибальный шторм, сообщает Агентство морского транспорта.Судно с грузинскими моряками шло в Марокко, когда моряки увидели лодку в океане, в которой были в том числе семь женщин и трое детей.По словам моряков, с которыми связалось Агентство, после 10-часового ожидания спасателей и ухудшения погоды экипаж принял решение поднять людей на борт. Все они были мигрантами.В спасательной операции принимали участие девять грузинских моряков, которых Агентство морского транспорта в будущем году представит к награде Международной морской организации за особое мужество, проявленное в море.Впервые такой награды в Грузии был удостоен посмертно архимандрит Илия Картозия. Настоятель мужского монастыря Мцхеты имени Давида Строителя, архимандрит Илия Картозия погиб в результате несчастного случая во время пожара, возникшего на итальянском пароме Norman Atlantic 28 декабря 2014 года.Во время спасательной операции, которая велась на горящем корабле, отец Илия уступил свое место в спасательной лодке женщине с ребенком, а сам остался на палубе, спасателям не удалось его спасти.
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Грузинские моряки спасли 52 человека в Атлантическом океане
22:18 13.07.2022 (обновлено: 22:19 13.07.2022)
Моряки проявили особое мужество, смелость и профессионализм
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Грузинские моряки спасли 52 человека, которые находились в надувной лодке посреди Атлантического океана в пятибальный шторм, сообщает Агентство морского транспорта.
Судно с грузинскими моряками шло в Марокко, когда моряки увидели лодку в океане, в которой были в том числе семь женщин и трое детей.
По словам моряков, с которыми связалось Агентство, после 10-часового ожидания спасателей и ухудшения погоды экипаж принял решение поднять людей на борт. Все они были мигрантами.
"В результате 2-часовой борьбы эти моряки благодаря особому мужеству, смелости и профессионализму спасли в открытом море 52 человека", - говорится в сообщении.
В спасательной операции принимали участие девять грузинских моряков, которых Агентство морского транспорта в будущем году представит к награде Международной морской организации за особое мужество, проявленное в море.
Впервые такой награды в Грузии был удостоен посмертно архимандрит Илия Картозия. Настоятель мужского монастыря Мцхеты имени Давида Строителя, архимандрит Илия Картозия погиб в результате несчастного случая во время пожара, возникшего на итальянском пароме Norman Atlantic 28 декабря 2014 года.
Во время спасательной операции, которая велась на горящем корабле, отец Илия уступил свое место в спасательной лодке женщине с ребенком, а сам остался на палубе, спасателям не удалось его спасти.