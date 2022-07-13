https://sputnik-georgia.ru/20220713/inostranets-postradal-v-gorakh-gruzii---turista-gospitalizirovali-na-vertolete-268471085.html

Иностранка пострадала в горах Грузии

Иностранка пострадала в горах Грузии

К горе Катицвера спасатели и врачи отправились на вертолете пограничной полиции 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Иностранная туристка пострадала на горе Катисцвера в Онском районе (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.В Службу спасения поступило сообщение о том, что иностранка получила повреждения и не могла самостоятельно передвигаться. Исходя из того, что до местоположения пострадавшей не было автомобильной дороги, спасатели приняли решение подключить к спасательной операции вертолет.В настоящее время иностранка находится в медучреждении в городе Кутаиси, где ей оказывают необходимую помощь.Гражданкой какой страны является пострадавшая не уточняется.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия