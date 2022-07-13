https://sputnik-georgia.ru/20220713/inostranets-postradal-v-gorakh-gruzii---turista-gospitalizirovali-na-vertolete-268471085.html
Иностранка пострадала в горах Грузии
Иностранка пострадала в горах Грузии
К горе Катицвера спасатели и врачи отправились на вертолете пограничной полиции 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T12:22+0400
2022-07-13T12:22+0400
2022-07-13T14:10+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252224346_0:22:1516:875_1920x0_80_0_0_58f609f9c525a123e86be7a6378e1f5e.png
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Иностранная туристка пострадала на горе Катисцвера в Онском районе (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.В Службу спасения поступило сообщение о том, что иностранка получила повреждения и не могла самостоятельно передвигаться. Исходя из того, что до местоположения пострадавшей не было автомобильной дороги, спасатели приняли решение подключить к спасательной операции вертолет.В настоящее время иностранка находится в медучреждении в городе Кутаиси, где ей оказывают необходимую помощь.Гражданкой какой страны является пострадавшая не уточняется.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252224346_160:0:1356:897_1920x0_80_0_0_a2318963532c6a06e1954ea0ea95ce83.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Иностранка пострадала в горах Грузии
12:22 13.07.2022 (обновлено: 14:10 13.07.2022)
К горе Катицвера спасатели и врачи отправились на вертолете пограничной полиции
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Иностранная туристка пострадала на горе Катисцвера в Онском районе (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.
В Службу спасения поступило сообщение о том, что иностранка получила повреждения и не могла самостоятельно передвигаться. Исходя из того, что до местоположения пострадавшей не было автомобильной дороги, спасатели приняли решение подключить к спасательной операции вертолет.
В настоящее время иностранка находится в медучреждении в городе Кутаиси, где ей оказывают необходимую помощь.
Гражданкой какой страны является пострадавшая не уточняется.