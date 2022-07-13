https://sputnik-georgia.ru/20220713/kakogo-chisla-nastupaet-musulmanskiy-novyy-god-v-2022-islamskiy-kalendar-268479339.html

Какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2022? Исламский календарь

Какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2022? Исламский календарь

Рас-ас-Сана (День хиджры) или Мусульманский Новый год наступает в первый день священного месяца Мухаррам 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T15:32+0400

2022-07-13T15:32+0400

2022-07-13T15:32+0400

справки

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По исламскому календарю, который составлен в соответствии с Кораном, наступает Новый 1444 год.Какого числа наступает Мусульманский Новый год по григорианскому календарю вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Мусульманский Новый годИсламский календарь основан на лунном, который на 11-12 дней короче солнечного, посему даты мусульманских праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.По исламскому календарю Новый год наступает в разное время года, так как месяцы Хиджры, что в переводе с арабского означает переселение, никак не привязаны к временам года и к сезонным работам.Мусульманский Новый год в 2022-м выпадает на 30 июля.Отсчет летоисчисления в исламе начинается с переселения пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Ясриб (ныне Медина). По григорианскому календарю это великое событие произошло в 622 году.У правоверных не принято отмечать как-то по-особому наступление мусульманского Нового года. В Новый год в мечетях читают проповедь, посвященную Хиджре из Мекки в Медину.Верующим канун Мусульманского Нового года рекомендовано провести в молитвах и просить Всевышнего о благодати на следующий год. Считается, что тот, кто постился накануне, получит большую награду от Аллаха.Верующие первый день Мусульманского Нового года проводят в молитве. Мусульмане уверены, что если будут в этот период усердно молиться о прощении грехов и совершать добрые дела, то на них снизойдет Божья благодать и весь остальной год будет благополучным.Мухаррам для правоверных – месяц покаяния и богослужения, однако первые десять дней Нового года почитают в мусульманском мире благословенными для всех хороших начинаний. В эти дни играют свадьбы, начинают строить дома и в целом планируют будущее.На протяжении всего месяца верующим рекомендовано соблюдать пост в четверг, пятницу и воскресенье.Пост в Мухаррам, как и в священный Рамадан, предусматривает отказ от пищи в светлое время суток, посвящении себя молитвам, покаянию и духовному очищению.Следовательно, мусульмане стараются не упустить такую возможность, чтобы получить прощение грехов и многократное воздаяние от Всевышнего за добрые дела.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки