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Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море продолжаются десятилетиями 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T11:22+0400
2022-07-13T11:22+0400
2022-07-13T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Китайское командование обвинило американский военный корабль в том, что он незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море.По его словам, действия американских военных серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также нарушают международное право и основные нормы международных отношений.Эти действия стали очередным веским доказательством того, что США пытаются милитаризировать Южно-Китайское море, подчеркнул Тянь Цзюньли.Пекин на протяжении десятилетий ведет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли и Хуанъянь (риф Скарборо). В этом споре в той или иной степени участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация часто осложняется из-за прохода в спорных водах американских военных кораблей, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
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в мире, новости, политика, китай, сша, пекин
Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
11:22 13.07.2022 (обновлено: 13:46 13.07.2022)
Споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море продолжаются десятилетиями
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Китайское командование обвинило американский военный корабль в том, что он незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море.
"Ракетный эсминец США USS Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства", — заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
По его словам, действия американских военных серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также нарушают международное право и основные нормы международных отношений.
Эти действия стали очередным веским доказательством того, что США пытаются милитаризировать Южно-Китайское море, подчеркнул Тянь Цзюньли.
Пекин на протяжении десятилетий ведет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли и Хуанъянь (риф Скарборо). В этом споре в той или иной степени участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация часто осложняется из-за прохода в спорных водах американских военных кораблей, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.