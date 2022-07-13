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Компания Илона Маска ждет авторизации в Грузии
Компания Илона Маска ждет авторизации в Грузии
В Грузии вскоре заработает Starlink, который обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T21:11+0400
2022-07-13T21:11+0400
2022-07-13T21:30+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос авторизации ООО "Старлинк Джорджиа" (Starlink Georgia), принадлежащей компании Илона Маска SpaceX, в четверг, говорится в сообщении на сайте комиссии.Комиссия намерена ознакомиться с документацией, которую получила от компании для предоставления ей авторизации.Согласно планам компании, на первом этапе Starlink будет доступен в высокогорных районах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному Интернету станет доступен для всех желающих.Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается малонадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.По последним данным, на 100% в Грузии интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальных районах уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.По данным на апрель 2022 года, в Грузии всего зарегистрировано 949 323 абонента интернета, из которых 86 195 доступна только технология Wi-Fi.
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новости, грузия, общество, тбилиси, батуми, степанцминда, spacex
Компания Илона Маска ждет авторизации в Грузии
21:11 13.07.2022 (обновлено: 21:30 13.07.2022)
В Грузии вскоре заработает Starlink, который обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik.
Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос авторизации ООО "Старлинк Джорджиа" (Starlink Georgia), принадлежащей компании Илона Маска SpaceX, в четверг, говорится в сообщении на сайте
комиссии.
Комиссия намерена ознакомиться с документацией, которую получила от компании для предоставления ей авторизации.
Согласно планам компании, на первом этапе Starlink будет доступен в высокогорных районах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному Интернету станет доступен для всех желающих.
Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается малонадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.
По последним данным, на 100% в Грузии интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальных районах уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.
По данным на апрель 2022 года, в Грузии всего зарегистрировано 949 323 абонента интернета, из которых 86 195 доступна только технология Wi-Fi.