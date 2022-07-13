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Компания Илона Маска ждет авторизации в Грузии

Компания Илона Маска ждет авторизации в Грузии

В Грузии вскоре заработает Starlink, который обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру 13.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос авторизации ООО "Старлинк Джорджиа" (Starlink Georgia), принадлежащей компании Илона Маска SpaceX, в четверг, говорится в сообщении на сайте комиссии.Комиссия намерена ознакомиться с документацией, которую получила от компании для предоставления ей авторизации.Согласно планам компании, на первом этапе Starlink будет доступен в высокогорных районах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному Интернету станет доступен для всех желающих.Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается малонадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.По последним данным, на 100% в Грузии интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальных районах уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.По данным на апрель 2022 года, в Грузии всего зарегистрировано 949 323 абонента интернета, из которых 86 195 доступна только технология Wi-Fi.

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