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На окраине Тбилиси демонтировали незаконные постройки
На окраине Тбилиси демонтировали незаконные постройки
В Тбилиси периодически сносят незаконные постройки 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T11:02+0400
2022-07-13T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси демонтировала в Самгорском районе (поселение Африки) несколько строящихся конструкций на земельных участках, принадлежащих государству, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Три факта касались незаконного строительства капитальных зданий, два – деревянных конструкций и один – фундамента.Сотрудники муниципальной инспекции Тбилиси несколько дней назад предупредили правонарушителей, призвали их остановить незаконное строительство и начать демонтаж, однако граждане продолжили строительный процесс. После этого конструкции были демонтированы согласно закону.Сотрудники Муниципальной инспекции периодически сносят незаконные постройки. В основном они встречаются в пригородах. Несколько месяцев назад мэрия Тбилиси объявила об ужесточении контроля и реагирования на факты присвоения земель, и случаи незаконного строительства на территории муниципалитета. Одновременно в 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус.
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грузия, общество, новости, каха каладзе, тбилиси, африка
На окраине Тбилиси демонтировали незаконные постройки
11:02 13.07.2022 (обновлено: 12:18 13.07.2022)
В Тбилиси периодически сносят незаконные постройки
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси демонтировала в Самгорском районе (поселение Африки) несколько строящихся конструкций на земельных участках, принадлежащих государству, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Три факта касались незаконного строительства капитальных зданий, два – деревянных конструкций и один – фундамента.
Сотрудники муниципальной инспекции Тбилиси несколько дней назад предупредили правонарушителей, призвали их остановить незаконное строительство и начать демонтаж, однако граждане продолжили строительный процесс. После этого конструкции были демонтированы согласно закону.
Сотрудники Муниципальной инспекции периодически сносят незаконные постройки. В основном они встречаются в пригородах.
Несколько месяцев назад мэрия Тбилиси объявила об ужесточении контроля и реагирования на факты присвоения земель, и случаи незаконного строительства на территории муниципалитета. Одновременно в 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус.