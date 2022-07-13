https://sputnik-georgia.ru/20220713/na-okraine-tbilisi-demontirovali-nezakonnyy-postroyki---268469688.html

На окраине Тбилиси демонтировали незаконные постройки

На окраине Тбилиси демонтировали незаконные постройки

В Тбилиси периодически сносят незаконные постройки 13.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси демонтировала в Самгорском районе (поселение Африки) несколько строящихся конструкций на земельных участках, принадлежащих государству, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Три факта касались незаконного строительства капитальных зданий, два – деревянных конструкций и один – фундамента.Сотрудники муниципальной инспекции Тбилиси несколько дней назад предупредили правонарушителей, призвали их остановить незаконное строительство и начать демонтаж, однако граждане продолжили строительный процесс. После этого конструкции были демонтированы согласно закону.Сотрудники Муниципальной инспекции периодически сносят незаконные постройки. В основном они встречаются в пригородах. Несколько месяцев назад мэрия Тбилиси объявила об ужесточении контроля и реагирования на факты присвоения земель, и случаи незаконного строительства на территории муниципалитета. Одновременно в 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус.

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грузия, общество, новости, каха каладзе, тбилиси, африка