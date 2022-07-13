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Несчастный случай в Гори - пенсионерка разбилась насмерть
Несчастный случай в Гори - пенсионерка разбилась насмерть
Правоохранители пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погибла пожилая женщина 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T17:21+0400
2022-07-13T17:21+0400
2022-07-13T17:24+0400
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Пожилая женщина скончалась от полученных травм после падения с четвертого этажа одного из жилых домов в городе Гори, сообщают местные СМИ.Инцидент произошел на улице Сталина. По словам очевидцев, к прибытию скорой помощи пострадавшая была уже мертва, ей было около 60 лет.На месте происшествия мобилизована полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости
Несчастный случай в Гори - пенсионерка разбилась насмерть
17:21 13.07.2022 (обновлено: 17:24 13.07.2022)
Правоохранители пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погибла пожилая женщина
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Пожилая женщина скончалась от полученных травм после падения с четвертого этажа одного из жилых домов в городе Гори, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на улице Сталина. По словам очевидцев, к прибытию скорой помощи пострадавшая была уже мертва, ей было около 60 лет.
На месте происшествия мобилизована полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.