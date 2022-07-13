https://sputnik-georgia.ru/20220713/neschastnyy-sluchay-v-gori---pensionerka-razbilas-posle-padeniya-s-vysoty-268485979.html

Несчастный случай в Гори - пенсионерка разбилась насмерть

Несчастный случай в Гори - пенсионерка разбилась насмерть

Правоохранители пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погибла пожилая женщина 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T17:21+0400

2022-07-13T17:21+0400

2022-07-13T17:24+0400

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Пожилая женщина скончалась от полученных травм после падения с четвертого этажа одного из жилых домов в городе Гори, сообщают местные СМИ.Инцидент произошел на улице Сталина. По словам очевидцев, к прибытию скорой помощи пострадавшая была уже мертва, ей было около 60 лет.На месте происшествия мобилизована полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости