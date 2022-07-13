https://sputnik-georgia.ru/20220713/neskolko-uchastkov-novoy-dorogi-rikoti-otkroetsya-v-etom-godu-268477910.html

Несколько участков новой дороги Рикоти откроется в этом году

Несколько участков новой дороги Рикоти откроется в этом году

Всего на Рикоти планируется построить 51,6 км 4-полосной магистрали 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T15:02+0400

2022-07-13T15:02+0400

2022-07-13T15:16+0400

новости

грузия

экономика

рикотский перевал

франция

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102261_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e49cba9a010f8204ddd213abb86f7983.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Несколько участков новой дороги на Рикоти откроются в этом году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Дорожный участок Рикоти является важной частью восточно-западной международной магистрали. Всего на Рикоти планируется построить 51,6 км 4-полосной магистрали, которая объединит в себе 97 мостов и 51 тоннель.По его словам, есть прогресс и в направлении мостов – идет монтаж самого длинного, уникального металлического моста.Строительство четырехполосной скоростной магистральной дороги Рикоти активно продолжается. Рабочие подготовили 24 тоннеля, из них тремя уже пользуются транспортные средства. Работы в параллельном режиме проходят на 88 мостах, из них 30 уже построили, а на шести открыто движение.Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км."Безусловно, в условиях новой дороги восточно-западный дорожный коридор станет еще более привлекательным для международных перевозок и будет иметь очень важную роль в плане экономического роста страны", - отметил Карселадзе.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Дорожный участок Рикоти является важной частью восточно-западной международной магистрали Е-60. Его модернизация в четырехполосную современную скоростную магистраль увеличит проходимость дороги и транзитный товарооборот, отмечают в министерстве.Благодаря этому участку значительно будет улучшено качество безопасности движения автотранспорта, а время проезда значительно сократиться. На данный момент, на Рикоти можно передвигаться на 60 км в час, после завершения строительства допустимая скорость увеличиться, а на некоторых участках она удвоится.Новая дорога предусматривает все современные стандарты дорожной безопасности. Работы на Рикотском тоннеле не остановили даже в период пандемии коронавируса.Полностью строительство новой магистральной дороги Рикоти завершится в 2023 году. Проект строительства новой дороги Рикоти также подразумевает обустройство специальных пространств для реализации продукции жителей сел, прилегающих к магистрали (Сурами, Шроша, Зестапони).Стоимость проекта до 2,6 миллиарда лари, трудоустроены более 4 тысяч человек, из них около 68% это граждане Грузии.

рикотский перевал

франция

киргизия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, экономика, рикотский перевал, франция, киргизия