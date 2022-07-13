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"НПО исправляют ошибки" – власти Грузии о решении гражданского сектора
"НПО исправляют ошибки" – власти Грузии о решении гражданского сектора
Представители ведущих НПО в Грузии решили принять участие в процессе выполнения условий ЕС 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T14:23+0400
2022-07-13T14:23+0400
2022-07-13T15:16+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Неправительственный сектор Грузии пытается исправить допущенную ошибку, заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.Так депутат прокомментировал заявление нескольких НПО, которые подтвердили готовность принять участие в процессе "своевременного и полноценного" выполнения рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.Несколько акций протеста, которые были организованы неправительственными организациями, прошли в Грузии сразу после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС. Протестующие выдвинули требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию."Это выглядело немного странно, если не неловко. Сейчас, видимо, они изменили эту позицию, поняли собственную ошибку, что очень хорошо и нужно поприветствовать, если так продолжится, и они смогут сохранить позицию, которая связана с позиционированием неправительственного сектора, а не с политическими требованиями", – отметил Сарджвеладзе.Все могут допустить ошибку, и если они признали ошибку и продолжают работать, то это очень хорошо, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили."В целом очень хорошо, если разные группы интереса подключатся к этому процессу, поскольку чем больше будет включатся, тем легитимней будет процесс", – заявил Раквиашвили.Совет Евросоюза ранее принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет."Грузинская мечта" уже разработала детальный план по выполнению 12 пунктов.План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Роль НПОДесятый пункт рекомендации Еврокомиссии предусматривает эффективное вовлечение гражданского сектора в процесс принятия решений по всем остальным пунктам.Председатель НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Ника Симонишвили надеется, что власти учтут замечания и рекомендации, которые есть у гражданского сектора.По инициативе правительства, ответственность за координацию и эффективное участие гражданского общества взял председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили."Необходимо, чтобы гражданский сектор, гражданское общество подключилось к этому процессу и представило свой опыт и рекомендации властям для того, чтобы эти 12 пунктов были выполнены своевременно и эффективно", – заявила спикер НПО "Институт исследования демократии" Мариам Читишвили.Подписавшие заявления организации подтвердили готовность участия в процессе выполнения 12-пунктового плана Еврокомиссии, и обратились к главе законодательного органа в кратчайшие сроки устроить рабочую встречу с общественными организациями с целью обмена мнениями о формате вовлечения НПО и дальнейших рабочих процедурах.Заявление подписали пять неправительственных организаций – "Индекс демократии – Грузия", "Институт исследования демократии", "Ассоциация молодых юристов", "Медиаомбудсмен" и "На страже правосудия Грузии".
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузинская мечта, нпо "ассоциация молодых юристов грузии"
"НПО исправляют ошибки" – власти Грузии о решении гражданского сектора
14:23 13.07.2022 (обновлено: 15:16 13.07.2022)
Представители ведущих НПО в Грузии решили принять участие в процессе выполнения условий ЕС
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Неправительственный сектор Грузии пытается исправить допущенную ошибку, заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.
Так депутат прокомментировал заявление нескольких НПО, которые подтвердили готовность принять участие в процессе "своевременного и полноценного" выполнения рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.
"Там есть несколько таких организаций, которые своими действиями недавно вызвали сомнения в связи с тем, насколько они являются неправительственными организациями, так как ставили политические требования и готовились попасть в т. н. техническое правительство", – заявил Сарджеладзе.
Несколько акций протеста, которые были организованы неправительственными организациями, прошли в Грузии сразу после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС. Протестующие выдвинули требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию.
"Это выглядело немного странно, если не неловко. Сейчас, видимо, они изменили эту позицию, поняли собственную ошибку, что очень хорошо и нужно поприветствовать, если так продолжится, и они смогут сохранить позицию, которая связана с позиционированием неправительственного сектора, а не с политическими требованиями", – отметил Сарджвеладзе.
Все могут допустить ошибку, и если они признали ошибку и продолжают работать, то это очень хорошо, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.
"В целом очень хорошо, если разные группы интереса подключатся к этому процессу, поскольку чем больше будет включатся, тем легитимней будет процесс", – заявил Раквиашвили.
Совет Евросоюза ранее принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
"Грузинская мечта" уже разработала детальный план по выполнению 12 пунктов.
План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Роль НПО
Десятый пункт рекомендации Еврокомиссии предусматривает эффективное вовлечение гражданского сектора в процесс принятия решений по всем остальным пунктам.
Председатель НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Ника Симонишвили надеется, что власти учтут замечания и рекомендации, которые есть у гражданского сектора.
"Участие гражданского общества в этом процессе, выслушивание наших рекомендаций и их учет, безусловно, важно в целом для процесса. Мы готовы принять участие в том процессе, который касается выполнения этих рекомендаций", – заявил Симонишвили.
По инициативе правительства, ответственность за координацию и эффективное участие гражданского общества взял председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Необходимо, чтобы гражданский сектор, гражданское общество подключилось к этому процессу и представило свой опыт и рекомендации властям для того, чтобы эти 12 пунктов были выполнены своевременно и эффективно", – заявила спикер НПО "Институт исследования демократии" Мариам Читишвили.
Подписавшие заявления организации подтвердили готовность участия в процессе выполнения 12-пунктового плана Еврокомиссии, и обратились к главе законодательного органа в кратчайшие сроки устроить рабочую встречу с общественными организациями с целью обмена мнениями о формате вовлечения НПО и дальнейших рабочих процедурах.
Заявление подписали пять неправительственных организаций – "Индекс демократии – Грузия", "Институт исследования демократии", "Ассоциация молодых юристов", "Медиаомбудсмен" и "На страже правосудия Грузии".