https://sputnik-georgia.ru/20220713/npo-ispravlyayut-oshibki--vlasti-gruzii-o-reshenii-grazhdanskogo-sektora-268477354.html

"НПО исправляют ошибки" – власти Грузии о решении гражданского сектора

"НПО исправляют ошибки" – власти Грузии о решении гражданского сектора

Представители ведущих НПО в Грузии решили принять участие в процессе выполнения условий ЕС 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T14:23+0400

2022-07-13T14:23+0400

2022-07-13T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Неправительственный сектор Грузии пытается исправить допущенную ошибку, заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.Так депутат прокомментировал заявление нескольких НПО, которые подтвердили готовность принять участие в процессе "своевременного и полноценного" выполнения рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.Несколько акций протеста, которые были организованы неправительственными организациями, прошли в Грузии сразу после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС. Протестующие выдвинули требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию."Это выглядело немного странно, если не неловко. Сейчас, видимо, они изменили эту позицию, поняли собственную ошибку, что очень хорошо и нужно поприветствовать, если так продолжится, и они смогут сохранить позицию, которая связана с позиционированием неправительственного сектора, а не с политическими требованиями", – отметил Сарджвеладзе.Все могут допустить ошибку, и если они признали ошибку и продолжают работать, то это очень хорошо, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили."В целом очень хорошо, если разные группы интереса подключатся к этому процессу, поскольку чем больше будет включатся, тем легитимней будет процесс", – заявил Раквиашвили.Совет Евросоюза ранее принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет."Грузинская мечта" уже разработала детальный план по выполнению 12 пунктов.План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Роль НПОДесятый пункт рекомендации Еврокомиссии предусматривает эффективное вовлечение гражданского сектора в процесс принятия решений по всем остальным пунктам.Председатель НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Ника Симонишвили надеется, что власти учтут замечания и рекомендации, которые есть у гражданского сектора.По инициативе правительства, ответственность за координацию и эффективное участие гражданского общества взял председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили."Необходимо, чтобы гражданский сектор, гражданское общество подключилось к этому процессу и представило свой опыт и рекомендации властям для того, чтобы эти 12 пунктов были выполнены своевременно и эффективно", – заявила спикер НПО "Институт исследования демократии" Мариам Читишвили.Подписавшие заявления организации подтвердили готовность участия в процессе выполнения 12-пунктового плана Еврокомиссии, и обратились к главе законодательного органа в кратчайшие сроки устроить рабочую встречу с общественными организациями с целью обмена мнениями о формате вовлечения НПО и дальнейших рабочих процедурах.Заявление подписали пять неправительственных организаций – "Индекс демократии – Грузия", "Институт исследования демократии", "Ассоциация молодых юристов", "Медиаомбудсмен" и "На страже правосудия Грузии".

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузинская мечта, нпо "ассоциация молодых юристов грузии"