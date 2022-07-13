https://sputnik-georgia.ru/20220713/obvinyaemyy-v-presledovanii-chlena-respublikanskoy-partii-osvobozhden-na-poruki-268495043.html

Обвиняемый в преследовании члена "Республиканской партии" освобожден на поруки

Обвиняемый в преследовании члена "Республиканской партии" освобожден на поруки

Хомасуридзе в случае подтверждения вины грозит лишение свободы на срок до трех лет 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T20:32+0400

2022-07-13T20:32+0400

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грузия

новости

хатуна самнидзе

тбилиси

республиканская партия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Тбилисский городской суд освободил на поруки обвиняемого в преследовании члена оппозиционной "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили Ираклия Хомасуридзе, сообщила прокурор по делу Ана Лекиашвили журналистам.Инцидент произошел в центре Тбилиси 6 июня. По версии следствия, Хомасуридзе оскорбил Давида Бердзенишвили, а также ударил его по голени. В это время Бердзенишвили сопровождала председатель "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе.Адвокат Хомасуридзе Кахабер Мумладзе отметил, что на поруки его подзащитного готовы взять более 2 тысяч человек, которые обратились к суду с петицией."Позиций Давида Бердзенишвили и электронной петиции общественного движения "Аи иа", которую составили 2 005 человек, оказалось достаточно для смены меры пресечения Ираклию Хомасуридзе", - сказал Мумладзе.Судебные заседания по делу продолжится. Хомасуридзе в случае подтверждения вины грозит либо штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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