https://sputnik-georgia.ru/20220713/obvinyaemyy-v-presledovanii-chlena-respublikanskoy-partii-osvobozhden-na-poruki-268495043.html
Обвиняемый в преследовании члена "Республиканской партии" освобожден на поруки
Обвиняемый в преследовании члена "Республиканской партии" освобожден на поруки
Хомасуридзе в случае подтверждения вины грозит лишение свободы на срок до трех лет 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T20:32+0400
2022-07-13T20:32+0400
2022-07-13T20:48+0400
грузия
новости
хатуна самнидзе
тбилиси
республиканская партия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Тбилисский городской суд освободил на поруки обвиняемого в преследовании члена оппозиционной "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили Ираклия Хомасуридзе, сообщила прокурор по делу Ана Лекиашвили журналистам.Инцидент произошел в центре Тбилиси 6 июня. По версии следствия, Хомасуридзе оскорбил Давида Бердзенишвили, а также ударил его по голени. В это время Бердзенишвили сопровождала председатель "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе.Адвокат Хомасуридзе Кахабер Мумладзе отметил, что на поруки его подзащитного готовы взять более 2 тысяч человек, которые обратились к суду с петицией."Позиций Давида Бердзенишвили и электронной петиции общественного движения "Аи иа", которую составили 2 005 человек, оказалось достаточно для смены меры пресечения Ираклию Хомасуридзе", - сказал Мумладзе.Судебные заседания по делу продолжится. Хомасуридзе в случае подтверждения вины грозит либо штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
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грузия, новости, хатуна самнидзе, тбилиси, республиканская партия, тбилисский городской суд
Обвиняемый в преследовании члена "Республиканской партии" освобожден на поруки
20:32 13.07.2022 (обновлено: 20:48 13.07.2022)
Хомасуридзе в случае подтверждения вины грозит лишение свободы на срок до трех лет
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Тбилисский городской суд освободил на поруки обвиняемого в преследовании члена оппозиционной "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили Ираклия Хомасуридзе, сообщила прокурор по делу Ана Лекиашвили журналистам.
Инцидент произошел в центре Тбилиси 6 июня. По версии следствия, Хомасуридзе оскорбил Давида Бердзенишвили, а также ударил его по голени. В это время Бердзенишвили сопровождала председатель "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе.
"В данном случае обвинение учло тот факт, что к стороне обвинения обратился сам пострадавший и попросил отпустить обвиняемого. С таким ходатайством на суде выступила и сторона защиты, и на его основании сторона обвинения согласилось сменить меру пресечения", - сказала Лекиашвили.
Адвокат Хомасуридзе Кахабер Мумладзе отметил, что на поруки его подзащитного готовы взять более 2 тысяч человек, которые обратились к суду с петицией.
"Позиций Давида Бердзенишвили и электронной петиции общественного движения "Аи иа", которую составили 2 005 человек, оказалось достаточно для смены меры пресечения Ираклию Хомасуридзе", - сказал Мумладзе.
Судебные заседания по делу продолжится. Хомасуридзе в случае подтверждения вины грозит либо штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.