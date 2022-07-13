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Ответ на санкции Запада может быть весьма болезненным – МИД РФ
Ответ на санкции Запада может быть весьма болезненным – МИД РФ
Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную экономику, считает дипломат 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T13:02+0400
2022-07-13T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ответ России на санкции западных стран может быть весьма болезненными – Москва пока что не применяет контрмеры в полную силу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.При этом, подчеркнул он, Москва оставляет за собой право на ужесточение ответных мер."Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными", – заключил дипломат.Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, москва, сша, европа, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Ответ на санкции Запада может быть весьма болезненным – МИД РФ
13:02 13.07.2022 (обновлено: 13:27 13.07.2022)
Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную экономику, считает дипломат
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ответ России на санкции западных стран может быть весьма болезненными – Москва пока что не применяет контрмеры в полную силу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.
"Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан. <...> Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся", – сказал Биричевский в интервью РИА Новости.
При этом, подчеркнул он, Москва оставляет за собой право на ужесточение ответных мер.
"Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными", – заключил дипломат.
Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.