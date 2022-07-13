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Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область – СМИ

Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область – СМИ

Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву, отметил источник 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T10:42+0400

2022-07-13T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область – Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

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россия, в мире, новости, калининград, литва, мария захарова, обострение ситуации вокруг украины 2022