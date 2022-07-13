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"Самый заразный вирус в истории человечества" – Чхаидзе о новых подтипах "омикрона"

"Самый заразный вирус в истории человечества" – Чхаидзе о новых подтипах "омикрона"

Раньше считалось, что самой большой заразностью отличается корь, отметил специалист 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T12:42+0400

2022-07-13T12:42+0400

2022-07-13T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Новые подтипы штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5, которые сейчас распространены в Грузии и в мире, считаются самыми заразными вирусами в истории человечества, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе – 5 154.По его словам, раньше считалось, что самой большой заразностью отличается корь. Инфицированный корью человек может заразить 18 человек. К аналогичному показателю приблизились новые подтипы "омикрона".Еще одним фактором распространения коронавируса специалист назвал летний период, увеличение мобильности и контактов людей. По словам Чхаидзе, цифры инфицированных людей увеличиваются вдвое каждую неделю. Как отметил Чхаидзе, аналогичная картина встречается почти во всех странах Европы. Положительной информацией Чхаидзе назвал тот факт, что новые подтипы не отличаются такой агрессивностью, как, например, штамм Дельта. Это та мутация коронавируса, которая вызвала в Грузии четвертую и пятую волну распространения инфекции.То, что данные мутации протекают легче, указывает и небольшая загруженность клиник. По словам Чхаидзе, низким остается и показатель смертности. Из пяти тысяч инфицированных зафиксировано всего три летальных случая.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования, 16 847 – скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, европа, коронавирус covid-19