https://sputnik-georgia.ru/20220713/v-gruzii-postroyat-ledovyy-katok-mezhdunarodnykh-standartov-268492954.html
В Грузии построят ледовый каток международного стандарта
В Грузии построят ледовый каток международного стандарта
Министр рассчитывает на то, что Грузия сможет принимать международные соревнования 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T18:55+0400
2022-07-13T18:55+0400
2022-07-13T19:01+0400
спорт
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/32/238723209_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_35f104662aac2a2b872437b6654f2194.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июл - Sputnik. Строительство ледового катка международного стандарта начнется в Грузии в 2023 году, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани журналистам.В среду Цулукиани и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого и будет построен каток. Меморандум подразумевает сотрудничество сторон для развития хоккея на льду в Грузии.По ее словам, начало работ по проектированию катка уже согласовано с правительством.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/32/238723209_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_170fac958f0945d6a1faa05bba10ad52.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости
В Грузии построят ледовый каток международного стандарта
18:55 13.07.2022 (обновлено: 19:01 13.07.2022)
Министр рассчитывает на то, что Грузия сможет принимать международные соревнования
ТБИЛИСИ, 13 июл - Sputnik. Строительство ледового катка международного стандарта начнется в Грузии в 2023 году, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани журналистам.
В среду Цулукиани и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого и будет построен каток. Меморандум подразумевает сотрудничество сторон для развития хоккея на льду в Грузии.
"По моей просьбе господин президент выразил готовность помочь с техническим консультированием и с разработкой проекта катка. Конечно, после мы хотим принимать на этом катке международные соревнования", - сказала министр.
По ее словам, начало работ по проектированию катка уже согласовано с правительством.