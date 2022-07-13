https://sputnik-georgia.ru/20220713/v-gruzii-postroyat-ledovyy-katok-mezhdunarodnykh-standartov-268492954.html

В Грузии построят ледовый каток международного стандарта

В Грузии построят ледовый каток международного стандарта

Министр рассчитывает на то, что Грузия сможет принимать международные соревнования 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл - Sputnik. Строительство ледового катка международного стандарта начнется в Грузии в 2023 году, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани журналистам.В среду Цулукиани и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого и будет построен каток. Меморандум подразумевает сотрудничество сторон для развития хоккея на льду в Грузии.По ее словам, начало работ по проектированию катка уже согласовано с правительством.

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