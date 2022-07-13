https://sputnik-georgia.ru/20220713/v-gruzii-snova-ischut-predsedatelya-tsik-gruzii-268493327.html

В Грузии снова ищут председателя ЦИК Грузии

В Грузии снова ищут председателя ЦИК Грузии

Подаст ли Каландаришвили заявку на пост председателя ЦИК в третий раз, пока неизвестно 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T19:30+0400

2022-07-13T19:30+0400

2022-07-13T19:30+0400

грузия

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121549_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_70b1af2e06e43c9fe8e3cc3d3219645a.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила конкурс на должности председателя Центральной избирательной комиссии и двух членов ЦИК, говорится в сообщении администрации президента.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.Прием заявок в администрации президента начнется 26 июля. Подаст ли Георгий Каландаришвили заявку на пост председателя ЦИК в третий раз, пока неизвестно.По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.У правящей партии в настоящее время 84 депутата.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости