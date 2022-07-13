https://sputnik-georgia.ru/20220713/v-gruzii-snova-ischut-predsedatelya-tsik-gruzii-268493327.html
В Грузии снова ищут председателя ЦИК Грузии
В Грузии снова ищут председателя ЦИК Грузии
Подаст ли Каландаришвили заявку на пост председателя ЦИК в третий раз, пока неизвестно 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T19:30+0400
2022-07-13T19:30+0400
2022-07-13T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила конкурс на должности председателя Центральной избирательной комиссии и двух членов ЦИК, говорится в сообщении администрации президента.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.Прием заявок в администрации президента начнется 26 июля. Подаст ли Георгий Каландаришвили заявку на пост председателя ЦИК в третий раз, пока неизвестно.По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.У правящей партии в настоящее время 84 депутата.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости
В Грузии снова ищут председателя ЦИК Грузии
Подаст ли Каландаришвили заявку на пост председателя ЦИК в третий раз, пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила конкурс на должности председателя Центральной избирательной комиссии и двух членов ЦИК, говорится в сообщении администрации президента.
В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.
Прием заявок в администрации президента начнется 26 июля. Подаст ли Георгий Каландаришвили заявку на пост председателя ЦИК в третий раз, пока неизвестно.
По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.
У правящей партии в настоящее время 84 депутата.