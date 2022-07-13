https://sputnik-georgia.ru/20220713/v-mid-rossii-nazvali-riskovannoy-ideyu-limita-tsen-na-energoresursy--268479820.html

В МИД России назвали рискованной идею лимита цен на энергоресурсы

В МИД России назвали рискованной идею лимита цен на энергоресурсы

В случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности, отметил дипломат 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T15:52+0400

2022-07-13T15:52+0400

2022-07-13T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".В нынешней обстановке сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации, отметил дипломат."С одной стороны, ЕС заявляет о планах резкого сокращения закупок (российского газа - ред.). С другой стороны, мы видим стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев. На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких "ценовых потолков". При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности", - подчеркнул дипломат.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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