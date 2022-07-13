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В Венгрии объявлено чрезвычайное положение в энергетике

В Венгрии объявлено чрезвычайное положение в энергетике

Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T21:38+0400

2022-07-13T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяша.По мере ужесточения санкций Запада против России все громче стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.По его словам, в последние дни стало ясно, что в осенне-зимний отопительный сезон Европа с большой вероятностью столкнется с нехваткой газа.Гуйяш также отметил рост цен в Европе. За год стоимость электричества выросла более чем в пять раз, а газ подорожал более чем в шесть раз."Этому не видно конца, изо дня в день цена на газ бьет новые рекорды... Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров", - сказал Гуйяш.Как заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Венгрия начала переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, сейчас венгерские газохранилища заполнены на 44%.

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