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Вавилов: совместные учения России, Китая и Ирана посылают сигнал США - видео
Вавилов: совместные учения России, Китая и Ирана посылают сигнал США - видео
Россия, Иран и Китай готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке. Какой сигнал Москва, Тегеран и Пекин подают НАТО и что ждет Тайвань? 13.07.2022, Sputnik Грузия
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Как прошли переговоры глав дипломатии США и Китая? Когда Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся лично и чем могут закончиться эти переговоры? А также возможен ли кризис в Китае и как в этих условиях действовать России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.
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видео, мультимедиа, россия, сша, политика, экспертное мнение, валерий вавилов, видео

Вавилов: совместные учения России, Китая и Ирана посылают сигнал США - видео

21:41 13.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Россия, Иран и Китай готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке. Какой сигнал Москва, Тегеран и Пекин подают НАТО и что ждет Тайвань?
Как прошли переговоры глав дипломатии США и Китая? Когда Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся лично и чем могут закончиться эти переговоры? А также возможен ли кризис в Китае и как в этих условиях действовать России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.
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