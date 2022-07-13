https://sputnik-georgia.ru/20220713/vavilov-sovmestnye-ucheniya-rossii-kitaya-i-irana-posylayut-signal-ssha---video-268497680.html

Вавилов: совместные учения России, Китая и Ирана посылают сигнал США - видео

Вавилов: совместные учения России, Китая и Ирана посылают сигнал США - видео

Россия, Иран и Китай готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке. Какой сигнал Москва, Тегеран и Пекин подают НАТО и что ждет Тайвань? 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T21:41+0400

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Как прошли переговоры глав дипломатии США и Китая? Когда Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся лично и чем могут закончиться эти переговоры? А также возможен ли кризис в Китае и как в этих условиях действовать России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.

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видео, мультимедиа, россия, сша, политика, экспертное мнение, валерий вавилов, видео