https://sputnik-georgia.ru/20220713/zhiteli-sela-na-vostoke-gruzii-perekryli-dorogu-v-znak-protesta-268481283.html

Жители села на востоке Грузии перекрыли дорогу в знак протеста

Жители села на востоке Грузии перекрыли дорогу в знак протеста

Митингующие заявили, что работы по прокладке дороги должны были завершиться до начала лета 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Жители села Атени Горийского района (регион Шида Картли) перекрыли проезжую часть, опротестовывая тем самым долгий ремонт дороги в густонаселенной местности.Протестующие говорят, что уже семь месяцев не могут открыть окна в домах из-за пыли. По их словам, под угрозой не только их здоровье, но и урожай.При этом она добавила, что в селе перебои с водоснабжением.Митингующие заявили, что работы по прокладке дороги должны были завершиться до начала лета.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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