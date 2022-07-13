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Жители села на востоке Грузии перекрыли дорогу в знак протеста
Жители села на востоке Грузии перекрыли дорогу в знак протеста
Митингующие заявили, что работы по прокладке дороги должны были завершиться до начала лета 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T16:07+0400
2022-07-13T16:07+0400
2022-07-13T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Жители села Атени Горийского района (регион Шида Картли) перекрыли проезжую часть, опротестовывая тем самым долгий ремонт дороги в густонаселенной местности.Протестующие говорят, что уже семь месяцев не могут открыть окна в домах из-за пыли. По их словам, под угрозой не только их здоровье, но и урожай.При этом она добавила, что в селе перебои с водоснабжением.Митингующие заявили, что работы по прокладке дороги должны были завершиться до начала лета.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Жители села на востоке Грузии перекрыли дорогу в знак протеста
Митингующие заявили, что работы по прокладке дороги должны были завершиться до начала лета
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Жители села Атени Горийского района (регион Шида Картли) перекрыли проезжую часть, опротестовывая тем самым долгий ремонт дороги в густонаселенной местности.
Протестующие говорят, что уже семь месяцев не могут открыть окна в домах из-за пыли. По их словам, под угрозой не только их здоровье, но и урожай.
"Пусть они смачивают грунт, как нужно. Проедут один раз, смочат минут пять, а потом везде пыль", - сказала одна из местных жительниц.
При этом она добавила, что в селе перебои с водоснабжением.
Митингующие заявили, что работы по прокладке дороги должны были завершиться до начала лета.