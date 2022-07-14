https://sputnik-georgia.ru/20220714/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-zaderzhannye-ostanutsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-268512652.html

Борьба с воровским миром в Грузии: задержанные останутся в тюрьме на время следствия

Борьба с воровским миром в Грузии: задержанные останутся в тюрьме на время следствия

Судья полностью удовлетворил ходатайство прокурора о лишении свободы 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T14:27+0400

2022-07-14T14:27+0400

2022-07-14T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Тбилисский городской суд избрал тюремное заключение в качестве меры пресечения в отношении семерых мужчин, обвиняемых по делу о членстве и поддержке воровского мира.Еще двум обвиняем меру пресечения в виде заключения избрали заочно.По информации СМИ, спецоперация по задержанию обвиняемых прошла в Тбилиси, Кобулети (Аджария) и Рустави (Квемо Картли). Речь идет о покупке фальшивых монет в Турции стоимостью в 100 тысяч долларов.По версии следствия, стороны, участвующие в споре для решения вопроса, обратились к так называемым "ворам в законе", проживающим за границей. Среди них был известный в криминальных кругах авторитет Миндия Горадзе, он же Миндия Лавасоглы.Судья полностью удовлетворил ходатайство прокурора о лишении свободы. Некоторые из адвокатов обвиняемых ходатайствовали о внесении залога в размере 5 и 7 тысяч лари (1,7–2,4 тысячи долларов).Криминальная полиция Грузии 13 июля задержала семь человек за связь с воровским миром, еще двум лицам, находящимся за границей, обвинение было предъявлено заочно.Следствие ведется по статьям "Членство в воровском мире", "Поддержка воровского мира", а также "Обращение за помощью к членам воровского сообщества, ворам в законе". Обвиняемым грозит от трех до десяти лет тюрьмы.По делу продолжаются соответствующие процессуальные и следственные действия. Не исключено, что круг фигурантов расширится.

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грузия, новости, происшествия, миндия горадзе, тбилиси, воровское сообщество