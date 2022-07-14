https://sputnik-georgia.ru/20220714/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-14-iyulya-268503749.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества 14 июля

Часть жителей Тбилиси останется без электричества 14 июля

У части жителей и гостей грузинской столицы возникнут проблемы с электричеством 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 14 июля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".Исанский районИз-за неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей улиц Насакирали, Ирбахи, Абуладзе, Цурцумиа, Аладашвили, Дманиси, Марткопи и Мтаварангелози.С 11:00 до 13:00 свет отключат жителям IV микрорайона Вазисубани (частично), а также улиц Шандора Петефа и Эмзара Сулаквелидзе.Самгорский районС 10:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена для жителей IV микрорайона Варкетили, улиц Джавахети и Меликишвили.Мтацминдский районС 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей нового шоссе Коджори, улиц Асатиани, Нишнианидзе, Мачабели, Мусхелишвили, Кикодзе, Нишнианидзе, Лорткипанидзе, Иашвили, Амаглеба, Месхи и Лермонтова.Сабурталинский районС 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей проспекта Пекина (частично), улиц Чиковани, Баланчивадзе, Долидзе, Болквадзе, Икалто, Костава, Панкиси и Бзванели.С 11:00 до 14:00 ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей села Дигоми (частично) и улицы царя Мириана.Глданский районС 10:00 до 17:00 ограничение коснется жителей поселения Глданского оврага, улиц Цецелидзе и Пеикари.Дидубийский районС 10:00 до 18:00 свет отключат жителям улиц Ахметели, Цеми, Любляны и Белиашвили.Чугуретский районС 10:00 до 17:00 ограничение коснется жителей улиц Цинамдзгвришвили и Баку.Вакийский районыС 11:00 до 18:00 ограничение коснется жителей проспекта Чавчавадзе (частично).Крцанисский районС 10:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничено для жителей улиц Крцаниси и царя Соломона II.Надзаладевский районС 10:00 до 17:00 ограничение коснется жителей II микрорайона поселения Згвисубани, улиц Закараиа, Жгенти, Сартаниа, Камалова, Лоткина, Инцкирвели, Тамарашвили, Магаро, Церониси, Суворова, Орбети, Чодришвили, Худадова, Тодриа и других улиц.Компания приносит извинения населению за созданный дискомфорт и заявляет, что подача электроэнергии будет восстановлено после завершения соответствующих работ.

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новости, общество, грузия, электричество, тбилиси