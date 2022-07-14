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Данные об инфляции в США вызвали обвал мировых цен на нефть

Данные об инфляции в США вызвали обвал мировых цен на нефть

На торгах в четверг цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,77%, до 94,82 доллара за баррель 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T18:16+0400

2022-07-14T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мировые цены на нефть падают на 4-5% из-за опасений снижения спроса на углеводороды в США.Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1% - максимума с ноября 1981 года.На торгах в четверг цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,77%, до 94,82 доллара за баррель. Однако падение замедлилось.По состоянию на 17.56 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 3,99%, до 95,64 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,79%, до 91,64 доллара, передает РИА Новости.На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается обвал цен. Такой динамике способствуют ожидания рецессии мировой экономики в случае более агрессивного повышения учетной ставки ФРС США. Трейдеры ожидают исторического повышения процентной ставки Федрезерва на один процентный пункт позднее в этом месяце, такой сценарий стал казаться рынку возможным после данных о рекордной инфляции в США.

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