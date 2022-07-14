https://sputnik-georgia.ru/20220714/dinamo-batumi-vybylo-iz-rozygrysha-ligi-chempionov-268500068.html
"Динамо" Батуми выбыло из розыгрыша Лиги чемпионов
"Динамо" Батуми выбыло из розыгрыша Лиги чемпионов
Батумское "Динамо" продолжит европейский сезон в Лиге конференций, где будет играть со второго этапа 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T09:41+0400
2022-07-14T09:41+0400
2022-07-14T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Батумское "Динамо" потерпело на своем поле поражение от братиславского "Слована" во втором матче первого квалификационного этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.Первая игра в Братиславе между соперниками завершилась вничью 0:0. С таким же счетом завершились первый и второй тайм игры в Батуми.Основные события развернулись во втором тайме. На 104-й минуте Зурико Давиташвили пробрался в штрафную словаков, обыграл трех защитников и вывел хозяев вперед – 1:0.Но в оставшиеся минуты батумцы не смогли удержать преимущество. На 115-й минуте удар Тиграна Барсегяна пришелся в Георгия Рехвиашвили, и рикошетом мяч оказался в воротах батумцев – 1:1.А на последней секунде матча Владимир Вайсс-младший забил гол прямым ударом с углового – 1:2.Отметим, что главный тренер "Слована" Владимир Вайсс тренировал сборную Грузии, а в основном составе гостей на поле вышло три грузинских футболиста: Гурам Кашия, Джаба Канкаву и Георгий Чакветадзе.В результате поражения батумское "Динамо" выбыло из розыгрыша Лиги чемпионов, и продолжит европейский сезон в Лиге конференций, где будет играть со второго этапа.Соперником "Динамо" стал чемпион Польши "Лех" (Познань), которого выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов азербайджанский "Карабах" – 1:0, 1:5.
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грузия, новости, спорт, лига чемпионов уефа, фк "динамо" батуми, футбол
"Динамо" Батуми выбыло из розыгрыша Лиги чемпионов
Батумское "Динамо" продолжит европейский сезон в Лиге конференций, где будет играть со второго этапа
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Батумское "Динамо" потерпело на своем поле поражение от братиславского "Слована" во втором матче первого квалификационного этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.
Первая игра в Братиславе между соперниками завершилась вничью 0:0. С таким же счетом завершились первый и второй тайм игры в Батуми.
Основные события развернулись во втором тайме. На 104-й минуте Зурико Давиташвили пробрался в штрафную словаков, обыграл трех защитников и вывел хозяев вперед – 1:0.
Но в оставшиеся минуты батумцы не смогли удержать преимущество. На 115-й минуте удар Тиграна Барсегяна пришелся в Георгия Рехвиашвили, и рикошетом мяч оказался в воротах батумцев – 1:1.
А на последней секунде матча Владимир Вайсс-младший забил гол прямым ударом с углового – 1:2.
Отметим, что главный тренер "Слована" Владимир Вайсс тренировал сборную Грузии, а в основном составе гостей на поле вышло три грузинских футболиста: Гурам Кашия, Джаба Канкаву и Георгий Чакветадзе.
В результате поражения батумское "Динамо" выбыло из розыгрыша Лиги чемпионов, и продолжит европейский сезон в Лиге конференций, где будет играть со второго этапа.
Соперником "Динамо" стал чемпион Польши "Лех" (Познань), которого выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов азербайджанский "Карабах" – 1:0, 1:5.