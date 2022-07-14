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Движение на дорогах Грузии: в Гурии вводятся ограничения
Движение на дорогах Грузии: в Гурии вводятся ограничения
Ограничения вводятся для проведения работ по предотвращению оползневых и эрозионных процессов 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T12:47+0400
2022-07-14T12:47+0400
2022-07-14T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Особый режим движения автотранспорта вводится на 12-32 км дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Озургетском районе Гурии, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на участке будут проводиться работы по предотвращению оползневых и эрозионных процессов, вызванных стихией.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дороги
Движение на дорогах Грузии: в Гурии вводятся ограничения
Ограничения вводятся для проведения работ по предотвращению оползневых и эрозионных процессов
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Особый режим движения автотранспорта вводится на 12-32 км дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Озургетском районе Гурии, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
"На указанном участке с 16 июля по 31 октября 2022 года допускается движение транспортных средств с 15:00 субботы до 09:00 понедельника каждого месяца. При этом в остальное время дня и ночи движение всех видов автотранспорта запрещено", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, на участке будут проводиться работы по предотвращению оползневых и эрозионных процессов, вызванных стихией.