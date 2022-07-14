Движение на дорогах Грузии: в Гурии вводятся ограничения

"На указанном участке с 16 июля по 31 октября 2022 года допускается движение транспортных средств с 15:00 субботы до 09:00 понедельника каждого месяца. При этом в остальное время дня и ночи движение всех видов автотранспорта запрещено", – говорится в сообщении.