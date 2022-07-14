https://sputnik-georgia.ru/20220714/eksport-iz-gruzii-prodolzhaet-rasti-268514501.html

Экспорт из Грузии продолжает расти

Экспорт из Грузии продолжает расти

Экспорт в июне из Грузии увеличился на 25,1% и составил 438,6 миллиона долларов 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T15:15+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2022 года вырос на 35,2 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,9 миллиарда долларов, что на 35,3% больше данных за январь-май 2021года.Экспорт составил 2,6 миллиарда долларов. Это на 35,1% больше, чем в январе-июне 2021 года и примерно на 42,4% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 3,4 миллиарда долларов, что на 38,3% больше, чем за шесть месяцев 2021 года.

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