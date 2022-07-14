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ЕС намерен заключить договор с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа
ЕС намерен заключить договор с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа
Для обсуждения меморандума об увеличении поставок азербайджанского газа в Баку едет комиссар ЕС по энергетике 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T20:24+0400
2022-07-14T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения Южного газового коридора (ЮГК), сообщил Sputnik Азербайджан.Проект меморандума о взаимопонимании требует одобрения соответствующих правительств и может быть изменен.С целью обсуждения меморандума комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон планирует совершить визит в Баку в конце июля.В январе-мае 2022 года добыча газа в Азербайджане составила 19,6 млрд кубометров, что на 15,3% выше аналогичных прошлогодних показателей. По итогам 2021 года добыча газа выросла на 18,1% и составила 43,9 млрд кубометров.
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в мире, новости, экономика, азербайджан, евросоюз, газ
ЕС намерен заключить договор с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа
20:24 14.07.2022 (обновлено: 21:09 14.07.2022)
Для обсуждения меморандума об увеличении поставок азербайджанского газа в Баку едет комиссар ЕС по энергетике
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik.
Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения Южного газового коридора (ЮГК), сообщил Sputnik Азербайджан
.
Проект меморандума о взаимопонимании требует одобрения соответствующих правительств и может быть изменен.
С целью обсуждения меморандума комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон планирует совершить визит в Баку в конце июля.
"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в ЕС, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", — говорится в документе от 11 июля.
В январе-мае 2022 года добыча газа в Азербайджане составила 19,6 млрд кубометров, что на 15,3% выше аналогичных прошлогодних показателей. По итогам 2021 года добыча газа выросла на 18,1% и составила 43,9 млрд кубометров.