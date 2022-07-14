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ЕС намерен заключить договор с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа

ЕС намерен заключить договор с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа

Для обсуждения меморандума об увеличении поставок азербайджанского газа в Баку едет комиссар ЕС по энергетике 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T20:24+0400

2022-07-14T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения Южного газового коридора (ЮГК), сообщил Sputnik Азербайджан.Проект меморандума о взаимопонимании требует одобрения соответствующих правительств и может быть изменен.С целью обсуждения меморандума комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон планирует совершить визит в Баку в конце июля.В январе-мае 2022 года добыча газа в Азербайджане составила 19,6 млрд кубометров, что на 15,3% выше аналогичных прошлогодних показателей. По итогам 2021 года добыча газа выросла на 18,1% и составила 43,9 млрд кубометров.

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в мире, новости, экономика, азербайджан, евросоюз, газ